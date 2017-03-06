КДК РФС рассмотрит поведение фанатов на матчах 18-го тура РФПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит действия фанатов в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0). Сообщается, что они жгли шарфы и флаги противников.

«По матчу ЦСКА – «Зенит» будем рассматривать следующее: болельщики столичной команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и сжигали атрибутику футбольного клуба «Зенит». Болельщики санкт-петербургской команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику ЦСКА, а также некоторые из фанатов находились на металлических ограждениях трибун», – рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.

Также на заседании будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче «Урал» – «Амкар» (1:0) и «Крылья Советов» – «Локомотив» (0:3).