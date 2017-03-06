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    КДК РФС рассмотрит поведение фанатов на матчах 18-го тура РФПЛ

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит действия фанатов в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0). Сообщается, что они жгли шарфы и флаги противников.

    «По матчу ЦСКА – «Зенит» будем рассматривать следующее: болельщики столичной команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и сжигали атрибутику футбольного клуба «Зенит». Болельщики санкт-петербургской команды использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику ЦСКА, а также некоторые из фанатов находились на металлических ограждениях трибун», – рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.

    Также на заседании будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче «Урал»«Амкар» (1:0) и «Крылья Советов»«Локомотив» (0:3).

    Источник: ТАСС

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    06.03.2017 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 марта 2017, 11:45

      штрафуйте лучше прессу и аггрегаторы за новостной шлак, который они вливают в сеть.

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