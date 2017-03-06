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В Краснодаре задержали двух фанатов «Спартака» на 15 суток

6 марта 2017, 11:05
13

До матча 18-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимал «Спартак» (2:2), стало известно о задержании двух фанатов столичного клуба на 15 суток, сообщает Юга.ру. Одного мужчину задержали за неповиновение полиции, другого – за порчу имущества. Их арестовали на 15 суток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

4 марта в центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского «Спартака». В МВД опровергли сообщения о массовых задержаниях и избиениях фанатов столичного клуба.

Ранее сообщалось о погибшем болельщике «Спартака», который угодил под троллейбус.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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kykyi
1488788652
Пора впрячься г-ну Лебедеву, согласно его последнему высеру, должен отмазать. Будущих бойцов терять нельзя.
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zatonn
1488789708
Ибо нефиг беспределить!
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lek!
1488791305
чтож вам мирно то не живется ?
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Диктор
1488791711
Ну не сумел Краснодар сыграть нормально-ну хоть на болельщиках оторвутся.Ущербные.
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stream15
1488792195
Мало что-то только двух.
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maksspartak
1488792688
да как всегда ни чего удивительного ))))
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subbotaspartak
1488801228
Я согласен на аресты, Я согласен на тюрьму, Но желательно в июле И желательно в Крыму. Ну потрут ребята нары В очень знойном Краснодаре.
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ruverzema29rus
1488801972
чуть трибуну на новеньком стадионе не сожгли... но орут болелы впечатляюще...
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Smekaev
1488802704
Сколько в день полиция забирает народу? Никому это не интересно. Но как болельщики Спартака - так сразу давайте все писать об этом, как о чем-то выдающимся.
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Тамхар
1488817803
Босяков в Краснодар не пускать! На культурный стадион проходят только культурные болельщики. После второго гола Краснодару такую рожу показали на экране (кулаком махала) - ужас! Вычислить и в Краснодар (и Ростов заодно) не пускать больше.
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