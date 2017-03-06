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    В Краснодаре задержали двух фанатов «Спартака» на 15 суток

    До матча 18-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимал «Спартак» (2:2), стало известно о задержании двух фанатов столичного клуба на 15 суток, сообщает Юга.ру. Одного мужчину задержали за неповиновение полиции, другого – за порчу имущества. Их арестовали на 15 суток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

    4 марта в центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского «Спартака». В МВД опровергли сообщения о массовых задержаниях и избиениях фанатов столичного клуба.

    Ранее сообщалось о погибшем болельщике «Спартака», который угодил под троллейбус.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 11:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 марта 2017, 19:30

      Босяков в Краснодар не пускать! На культурный стадион проходят только культурные болельщики. После второго гола Краснодару такую рожу показали на экране (кулаком махала) - ужас! Вычислить и в Краснодар (и Ростов заодно) не пускать больше.

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 марта 2017, 15:18

      Сколько в день полиция забирает народу? Никому это не интересно. Но как болельщики Спартака - так сразу давайте все писать об этом, как о чем-то выдающимся.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 6 марта 2017, 15:06

      чуть трибуну на новеньком стадионе не сожгли... но орут болелы впечатляюще...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 марта 2017, 14:53

      Я согласен на аресты,
      Я согласен на тюрьму,
      Но желательно в июле
      И желательно в Крыму.
      Ну потрут ребята нары
      В очень знойном Краснодаре.

      2
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 6 марта 2017, 12:31

      да как всегда ни чего удивительного ))))

      -1
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      Рейтинг: -45

      stream15 6 марта 2017, 12:23

      Мало что-то только двух.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > stream15 6 марта 2017, 17:15

      Остальных побитых скорая увезла в реанимацию.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 12:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну не сумел Краснодар сыграть нормально-ну хоть на болельщиках оторвутся.Ущербные.

      -8
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      Рейтинг: +1894

      lek! 6 марта 2017, 12:08

      чтож вам мирно то не живется ?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2017, 11:41

      Ибо нефиг беспределить!

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 марта 2017, 11:24

      Пора впрячься г-ну Лебедеву, согласно его последнему высеру, должен отмазать. Будущих бойцов терять нельзя.

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