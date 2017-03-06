В Краснодаре задержали двух фанатов «Спартака» на 15 суток

До матча 18-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимал «Спартак» (2:2), стало известно о задержании двух фанатов столичного клуба на 15 суток, сообщает Юга.ру. Одного мужчину задержали за неповиновение полиции, другого – за порчу имущества. Их арестовали на 15 суток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

4 марта в центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского «Спартака». В МВД опровергли сообщения о массовых задержаниях и избиениях фанатов столичного клуба.

Ранее сообщалось о погибшем болельщике «Спартака», который угодил под троллейбус.