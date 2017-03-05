В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», которого насмерть сбил троллейбус

После матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился вничью – 2:2, погиб болельщик московского клуба. Сообщается, что 20-летний житель Ставрополя, приехавший в Краснодар поддержать любимую команду, был насмерть сбит троллейбусом.

«Попрощался с друзьями, бежал через дорогу к брату-близнецу и отцу. Разметки нет», – написал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Егоров.

По итогам 18-ти туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. «Краснодар» расположился на четвертом месте.