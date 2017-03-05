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  • В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», которого насмерть сбил троллейбус

В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», которого насмерть сбил троллейбус

5 марта 2017, 21:49
39

После матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился вничью – 2:2, погиб болельщик московского клуба. Сообщается, что 20-летний житель Ставрополя, приехавший в Краснодар поддержать любимую команду, был насмерть сбит троллейбусом.

«Попрощался с друзьями, бежал через дорогу к брату-близнецу и отцу. Разметки нет», – написал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Егоров.

По итогам 18-ти туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. «Краснодар» расположился на четвертом месте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (39)
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Эд1970
1488740201
Соболезную родным и близким((
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mialkov
1488740204
20 лет! Судьба - жестока... Спасибо за то, что выбрал Спартак!
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Робинзон
1488740331
земля ему пухом .
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"supermax"
1488742230
земля пухом, красно-белый брат!
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Dguffin
1488743079
Дедушка Дарвин укоризненно смотрит.
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compka
1488747482
Смерть - это всегда ужасно, но у меня встречный вопрос: а что в России правила дорожного движения уже отменили? Троллейбус - это не гелентваген или феррари, не заметить его в 20 лет ну очень сложно, тем более будучи трезвым. Инфатилизм в наше время не пройдет: все барьеры с совершеннолетием сняты, а чувства ответственности никакой. Освещение нормальное, дорога хорошо просматривается с обеих сторон, город с миллионым населением. "Разметки нет" - а её и не должно быть на этом участке дороги...
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MU-fanatic
1488749592
кого то машиной,кого то лавиной!!!жаль конечно,когда не от тебя все зависит,но это и называется трагедией!
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нафига козе баян
1488753322
Можно сколько угодно обвинять погибшего в невнимательности или пьянстве, но какого, извините, шута лысого водитель троллейбуса (средства повышенной опасности) развивает скорость рядом со стадионом во время проведения мероприятия, говоря по русски, рядом с местом скопления людей? Сажать водилу однозначно, ибо это не шофёр, а прокладка между рулём и сиденьем.
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ttter
1488753580
Скончался отец погибшего болельщика "Спартака" Как мы писали ранее, сегодня вечером после матча между ФК «Краснодар» с московским «Спартаком» под колеса троллейбуса попал один из болельщиков московской команды. Несмотря на помощь медиков, 20-летний молодой человек скончался. Как утверждают очевидцы в соц.сетях, на месте происшествия через некоторое время стало плохо с сердцем отцу погибшего. Мужчина также погиб.
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АРИЕЦ2008
1488772410
Тех недолюдей,которые пытаются издеваться над этим горем,видно никогда смерть не тревожила-у них не уходили близкие...Одумайтесь!!!!!!!Здесь горе!!!!!Футбол-это просто игра,кто бы за кого не болел....Земля пухом ушедшим....
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