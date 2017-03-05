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    В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», которого насмерть сбил троллейбус

    После матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился вничью – 2:2, погиб болельщик московского клуба. Сообщается, что 20-летний житель Ставрополя, приехавший в Краснодар поддержать любимую команду, был насмерть сбит троллейбусом.

    «Попрощался с друзьями, бежал через дорогу к брату-близнецу и отцу. Разметки нет», – написал на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Егоров.

    По итогам 18-ти туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. «Краснодар» расположился на четвертом месте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2017 21:49
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 марта 2017, 14:21

      Светлая Память!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 марта 2017, 07:11

      Земля тебе пухом!!! Глупая случайности, а пацану было всего 20....

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 6 марта 2017, 06:53

      Тех недолюдей,которые пытаются издеваться над этим горем,видно никогда смерть не тревожила-у них не уходили близкие...Одумайтесь!!!!!!!Здесь горе!!!!!Футбол-это просто игра,кто бы за кого не болел....Земля пухом ушедшим....

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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 марта 2017, 01:39

      Скончался отец погибшего болельщика "Спартака" Как мы писали ранее, сегодня вечером после матча между ФК «Краснодар» с московским «Спартаком» под колеса троллейбуса попал один из болельщиков московской команды. Несмотря на помощь медиков, 20-летний молодой человек скончался. Как утверждают очевидцы в соц.сетях, на месте происшествия через некоторое время стало плохо с сердцем отцу погибшего. Мужчина также погиб.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > ttter 6 марта 2017, 02:27

      Печально.

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      Рейтинг: +13

      нафига козе баян 6 марта 2017, 01:35

      Можно сколько угодно обвинять погибшего в невнимательности или пьянстве, но какого, извините, шута лысого водитель троллейбуса (средства повышенной опасности) развивает скорость рядом со стадионом во время проведения мероприятия, говоря по русски, рядом с местом скопления людей? Сажать водилу однозначно, ибо это не шофёр, а прокладка между рулём и сиденьем.

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там > нафига козе баян 6 марта 2017, 13:44

      еще один пешеход живущий по поговорке: Пешеход всегда прав? ты не забывай, что продолжение этой поговорки - но не всегда жив.

      напридумывали законов тупых, что водитель всегда виноват и перебегают с бананами в ушах в неположенных местах. Виноваты оба, а если тем более там нет разметки, то в чем водила виноват? если только скорость превысил, так что не посадят.

      ПыСы парню конечно земля пухом.. хоть и ненавижу спам.

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > кто там 6 марта 2017, 21:59

      раньше не было таких дорог и машин)))все были счастливы!а водителя автобусов,внедорожников,грузовая техника и тд тп они вечно едут как в танке и не замечают вокруг никого,плюс чурок за рулем полно,которые на ослах только ездить умеют!да и случаев миллионы,когда водитель находясь в людном месте едет себе не сбавляя и никого не замечая!!!да и спят суки за рулем,так что ты не прав паря!!!а если нет разметки,так автобус вдвойне виноват!!!

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > MU-fanatic 7 марта 2017, 11:51

      о да, ПАРЯ.

      дорога - это участок повышенной опасности если ты не знал, пешеход. и ее надо не перебегать, а переходить в разрешенных местах и смотря по сторонам! То что кто то засыпает за рулем или обдолбанный, это уже другой вопрос и это будет разбираться в суде.

      Очень смешно вот таких читать, не раз встречал на своем пути перебегающих оленей не в положенных местах и в такие моменты жалко, поверь мне не этого оленя.

      Но как говориться если человек дебил, свою голову ему на плечи не поставишь.

      ПыСы. езжай в деревню тогда жить малонаселенную, там столько машин не будет.
      ПыПыСы. как писал - парня жаль, но виноваты оба! в статье кроме как что там нет разметок ничего не указано.
      Как там было кроме того что парень перебегал дорогу мы не знаем, так что не нужно автомобилистов под одну гребенку чесать. Ведь дебилов пешеходов то же хватает.

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > кто там 7 марта 2017, 19:54

      ни одного аргумента достойного не привел!!!и что за пысыпысы)))тебе сколько лет то автолюбитель!?дебилов везде хватает...поэтому ничего удивительного нет в том,что пешеходы защищают своих,а водители своих!!!ты хотел быть объективным,но у тебя не вышло!а как по мне идиот за рулем гораздо опаснее идиота без него!)

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2017, 00:33

      кого то машиной,кого то лавиной!!!жаль конечно,когда не от тебя все зависит,но это и называется трагедией!

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > MU-fanatic 6 марта 2017, 10:11

      Тут то как раз зависит. Что мешает человеку перед тем как перейти улицу оглядеться по сторонам и убедиться, что опасности нет? Я вот ни за что не поверю, что троллейбус на скорости 90 резко выскочил из-за поворота, и погибший ну никак не мог подобное предвидеть

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Чермындыр 6 марта 2017, 21:49

      он еще ребенок,не факт,что трезвый,но об этом не говорилось!!!а виноват будет всегда водитель,да и нет людей пожалуй,которые живут и все делают по правилам,которые придумали те же люди,которые их нарушают)))я знаю точно если бы твой ребенок или родственник был на его месте,ты бы так не говорил!!!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Чермындыр 6 марта 2017, 21:52

      и всегда пешеход будет не спешить,а водители как правило торопятся постоянно и не любят ждать,ну банальная невнимательность и отсутствие чувства самосохранения,отсюда и возникают такие вот аварии!

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 марта 2017, 00:07

      соболезнования.печальная новость

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      Рейтинг: +1297

      compka 5 марта 2017, 23:58

      Смерть - это всегда ужасно, но у меня встречный вопрос: а что в России правила дорожного движения уже отменили?
      Троллейбус - это не гелентваген или феррари, не заметить его в 20 лет ну очень сложно, тем более будучи трезвым. Инфатилизм в наше время не пройдет: все барьеры с совершеннолетием сняты, а чувства ответственности никакой.
      Освещение нормальное, дорога хорошо просматривается с обеих сторон, город с миллионым населением.
      "Разметки нет" - а её и не должно быть на этом участке дороги...

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 5 марта 2017, 23:13

      Бывает..
      Жаль парня и его семью..

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      Рейтинг: +291

      EFR 5 марта 2017, 22:49

      говорят и отец умер от приступа((((мол сердце не выдержало

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