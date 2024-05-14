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    • Ловчев против назначения Слишковича постоянным тренером «Спартака»: «Вы обалдели?»

    Ловчев против назначения Слишковича постоянным тренером «Спартака»: «Вы обалдели?»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не поддерживает идею об утверждении Владимира Слишковича на посту главного тренера команды.

    • Босниец 14 апреля сменил уволенного Гильермо Абаскаля.
    • При нем спартаковцы одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.

    «Давайте так. Вот я футболист, прихожу в сборную, а там тренер Качалин, и мне не надо объяснять, кто он такой. Он выиграл Кубок Европы и Олимпийские игры.

    Я иду дальше, там Лобановский. Мне тоже не надо объяснять, что это за тренер, он всем все доказал. Я прихожу в «Спартак» – там Симонян, Бесков.

    А мы докатились до того, мол, давайте Слишковича оставим, потому что был же пример, когда Каррера выигрывал чемпионство со «Спартаком», может, и у него получится.

    Вы что, обалдели? По такому принципу надо тренера брать в команду? Где Каррера сейчас, кого он тренирует? Ну сделает он команду чемпионом один раз, дальше что?

    Мы говорим о работе, о том, чтобы команда на несколько лет вперед стала конкурентоспособной», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1715710421
    Срамтаку в самый раз. СССР распался, зачем теперь слушать своих? Вот болельщики срамтака и стали ЛГБТ петухами. Теперь, все мясные, ждут с нетерпением Евровидение. Тот что был без трусов, точно мясной! По другому быть и не может!
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