Ловчев против назначения Слишковича постоянным тренером «Спартака»: «Вы обалдели?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не поддерживает идею об утверждении Владимира Слишковича на посту главного тренера команды.

Босниец 14 апреля сменил уволенного Гильермо Абаскаля.

При нем спартаковцы одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.

«Давайте так. Вот я футболист, прихожу в сборную, а там тренер Качалин, и мне не надо объяснять, кто он такой. Он выиграл Кубок Европы и Олимпийские игры.

Я иду дальше, там Лобановский. Мне тоже не надо объяснять, что это за тренер, он всем все доказал. Я прихожу в «Спартак» – там Симонян, Бесков.

А мы докатились до того, мол, давайте Слишковича оставим, потому что был же пример, когда Каррера выигрывал чемпионство со «Спартаком», может, и у него получится.

Вы что, обалдели? По такому принципу надо тренера брать в команду? Где Каррера сейчас, кого он тренирует? Ну сделает он команду чемпионом один раз, дальше что?

Мы говорим о работе, о том, чтобы команда на несколько лет вперед стала конкурентоспособной», – сказал Ловчев.