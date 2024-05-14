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    • Мостовой высказался о вылете «Спартака» из Фонбет Кубка России

    Мостовой высказался о вылете «Спартака» из Фонбет Кубка России

    Александр Мостовой поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России.

    • «Балтика» дома победила «Спартак» – 1:0.
    • Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.
    • Москвичи вылетели из Кубка.

    «Прежде всего, хвалить нужно «Балтику». «Спартак» вначале пропустил, потом вроде пытался, но огня и задора не хватало.

    Даже благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда все равно прошла дальше и боролась за выход в суперфинал. Видимо, справедливость восторжествовала.

    С другой стороны, «Балтика» имела преимущество за счет своего поля. Команда быстро восстановилась после поражения от «Динамо».

    Не хочется даже говорить про «Спартак», «Балтика» – молодец, она заслужила выход в финал», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2024 23:32
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    Комментарии (5)
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    Pourquoi pas
    1715719201
    Увидел заголовок, хотел сразу тебя обоср... Почитал - сдержался! )))
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    Алексей З
    1715719758
    Спартак конечно опозорился однозначно , но в чём Балтика молодец я не понял. Что Бонгонда , Игнатов и Угальде с убойных позиций не забивали , это Балтика молодец ? Странно. Пусть будет по вашему. Весь сезон через жопу, что чемпион(любой) хз как играет, что финалист отстой. Високосный год !
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    Бриг
    1715720123
    Это футбол, сынок.
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    ягуар1979
    1715723425
    молодец Мост все по делу сказал)))
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