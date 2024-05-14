Мостовой высказался о вылете «Спартака» из Фонбет Кубка России

Александр Мостовой поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Балтика» дома победила «Спартак» – 1:0.

Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

Москвичи вылетели из Кубка.

«Прежде всего, хвалить нужно «Балтику». «Спартак» вначале пропустил, потом вроде пытался, но огня и задора не хватало.

Даже благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда все равно прошла дальше и боролась за выход в суперфинал. Видимо, справедливость восторжествовала.

С другой стороны, «Балтика» имела преимущество за счет своего поля. Команда быстро восстановилась после поражения от «Динамо».

Не хочется даже говорить про «Спартак», «Балтика» – молодец, она заслужила выход в финал», – сказал Мостовой.