Мостовой высказался о вылете «Спартака» из Фонбет Кубка России

Александр Мостовой поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России.
- «Балтика» дома победила «Спартак» – 1:0.
- Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.
- Москвичи вылетели из Кубка.
«Прежде всего, хвалить нужно «Балтику». «Спартак» вначале пропустил, потом вроде пытался, но огня и задора не хватало.
Даже благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда все равно прошла дальше и боролась за выход в суперфинал. Видимо, справедливость восторжествовала.
С другой стороны, «Балтика» имела преимущество за счет своего поля. Команда быстро восстановилась после поражения от «Динамо».
Не хочется даже говорить про «Спартак», «Балтика» – молодец, она заслужила выход в финал», – сказал Мостовой.