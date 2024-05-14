Аршавин высказался о турнирных приоритетах «Спартака»

Андрей Аршавин считает, что выиграть Фонбет Кубок России для «Спартака» важнее, чем стать призером РПЛ.

«Балтика» сегодня принимает «Спартак» в Калининграде.

Это финал Пути регионов. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Победитель пары встретится в суперфинале либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

В чемпионате спартаковцы идут на 5-м месте и сохраняют шансы на попадание в топ-3.

«Мне кажется, что для Калининграда будет большим событием, если «Балтика» попадет в финал, а если умудрится выиграть, то это будет первый трофей для города, для команды.

Сейчас калининградцы больше думают о чемпионате. Если взять последние игры «Балтики» до 90 минуты, то они заработали четыре очка, а если всю игру – ноль. Думаю, что это их немного надломило.

Мне кажется, что «Спартаку» важнее трофей, чем третье место в РПЛ. Уверен, что они нацелены на Кубок России, но если смотреть на состав, то сомневаюсь, что [в бой] брошены лучшие игроки «красно‑белых», – сказал Аршавин.