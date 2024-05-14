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    Аршавин высказался о турнирных приоритетах «Спартака»

    Андрей Аршавин считает, что выиграть Фонбет Кубок России для «Спартака» важнее, чем стать призером РПЛ.

    • «Балтика» сегодня принимает «Спартак» в Калининграде.
    • Это финал Пути регионов. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Победитель пары встретится в суперфинале либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.
    • В чемпионате спартаковцы идут на 5-м месте и сохраняют шансы на попадание в топ-3.

    «Мне кажется, что для Калининграда будет большим событием, если «Балтика» попадет в финал, а если умудрится выиграть, то это будет первый трофей для города, для команды.

    Сейчас калининградцы больше думают о чемпионате. Если взять последние игры «Балтики» до 90 минуты, то они заработали четыре очка, а если всю игру – ноль. Думаю, что это их немного надломило.

    Мне кажется, что «Спартаку» важнее трофей, чем третье место в РПЛ. Уверен, что они нацелены на Кубок России, но если смотреть на состав, то сомневаюсь, что [в бой] брошены лучшие игроки «красно‑белых», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2024 21:55
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    Комментарии (2)
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    paracetamol
    1715717092
    Андрей, почему тренерские приоритеты Зенита не обсуждаешь?
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    Suvorov71
    1715727561
    Андруша, ну конечно в таком положении как у Спартака, выиграть кубок куда лучше чем, чемпионство помойных, но не судьба, а позору россии только и осталось хоть что то выиграть, так что думай о помойных, а не о Спартаке, там у вас тоже не мёд
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