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    • Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 14 мая

    Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 14 мая

    Стали известны стартовые составы на матч финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Балтика» против «Спартак». Игра состоится 14 мая, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Маслов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов.

    Главный тренер: Владимир Слишкович

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1715706436
    Составчик у нас что надо , надеюсь бить пенальти потренировались.
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    Cleaner
    1715706954
    Поржем сегодня над клубом из Тарасовки!!!...)))
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    Gazelvagen877
    1715707386
    Поздравляю Слишковича с первым поражением после которого его сравнят с рыжим. Неужели на финал посильнее состава не было?Балтика очень хороша и доказала это
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    timon2401
    1715707744
    Мда уж.. Нападение прям на заглядение))
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    ziborock
    1715708074
    9 россиян в старте в отличии от......, там тоже 9, но нег-ров!)
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    ivany4
    1715708303
    Как то не спокойно от спокойствия Слишковича и всех игроков. Хорошо что хоть один забивающий в составе есть.))
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