Стали известны стартовые составы на матч финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Балтика» против «Спартак». Игра состоится 14 мая, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Рыбчинский, Алекс, Лисакович.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Маслов, Денисов, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Бонгонда, Игнатов.

Главный тренер: Владимир Слишкович