АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры за тур до конца сезона

«Манчестер Сити» добыл гостевую победу над «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0, благодаря чему поднялась на первое место в таблице АПЛ.

Оба гола в ворота «Тоттенхэма» забил Эрлинг Холанд – на 51-й и 91-й минутах.

«Сити» обогнал «Арсенал» за тур до окончания первенства. Если они 19 мая дома победят «Вест Хэм», то станут чемпионами в четвертый раз подряд.

«Тоттенхэм» после сегодняшнего поражения потерял шансы на попадание в топ-4 Премьер-лиги.

Англия. АПЛ. 34-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Холанд, 51; 0:2 – Холанд (с пенальти), 90+1.

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