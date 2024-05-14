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    • АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры за тур до конца сезона

    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры за тур до конца сезона

    «Манчестер Сити» добыл гостевую победу над «Тоттенхэмом» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.

    Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0, благодаря чему поднялась на первое место в таблице АПЛ.

    Оба гола в ворота «Тоттенхэма» забил Эрлинг Холанд – на 51-й и 91-й минутах.

    «Сити» обогнал «Арсенал» за тур до окончания первенства. Если они 19 мая дома победят «Вест Хэм», то станут чемпионами в четвертый раз подряд.

    «Тоттенхэм» после сегодняшнего поражения потерял шансы на попадание в топ-4 Премьер-лиги.

    Англия. АПЛ. 34-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Холанд, 51; 0:2 – Холанд (с пенальти), 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.05.2024 23:58
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    Комментарии (1)
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    mutabor0992
    1715720604
    Ну вот и усе...Карачун!Мечты Арсенала рассеялись,как туман.
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