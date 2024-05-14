Дарья Карпина – о хейтерах: «Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о своем отношении к недоброжелателям в соцсетях.

– Как справляетесь с хейтерами?

– А зачем справляться? Меня не особо интересует мнение людей, которые меня не знают. Ну, или знают, но завидуют и поэтому изрыгают. В любом случае хейтеры – доказательство того, что я крутая, а они хотят так, но не могут.

Они тратят свою энергию на хейт вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, которая их не удовлетворяет. Это их проблема, не моя.

Из хейтеров удивляют только «мужички», которые мне, женщине, пишут какие-то гадости про моего же мужа. С ним-то они наверняка фоткаются на улице. Но там налицо половая дисфункция, поэтому я когда это читаю – жалею их жен.

Ну, будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа, имея возможность повонять в спортивных пабликах?