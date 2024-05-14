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    • Дарья Карпина – о хейтерах: «Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?»

    Дарья Карпина – о хейтерах: «Будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа?»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о своем отношении к недоброжелателям в соцсетях.

    – Как справляетесь с хейтерами?

    – А зачем справляться? Меня не особо интересует мнение людей, которые меня не знают. Ну, или знают, но завидуют и поэтому изрыгают. В любом случае хейтеры – доказательство того, что я крутая, а они хотят так, но не могут.

    Они тратят свою энергию на хейт вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, которая их не удовлетворяет. Это их проблема, не моя.

    Из хейтеров удивляют только «мужички», которые мне, женщине, пишут какие-то гадости про моего же мужа. С ним-то они наверняка фоткаются на улице. Но там налицо половая дисфункция, поэтому я когда это читаю – жалею их жен.

    Ну, будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа, имея возможность повонять в спортивных пабликах?

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.05.2024 22:22
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mutabor0992
    1715716106
    Ну просто секс-психолог.Специалист по эрекциям.Видели мы ее в телике...Колхоз "Большое дышло".
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    DemSerg
    1715716136
    И где тут логика. Пернула в лужу просто.
    Ответить
    Fialet
    1715716141
    Херню какую то нагородила. Похоже сама озабоченная.
    Ответить
    Pourquoi pas
    1715717867
    Умыла импотентов!
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    Cleaner
    1715717875
    Кто про что, а Дарья про эрекцию!!!...)))
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    NewLife
    1715718881
    Глубокомысленно и угрожающе: мол покритикуешь Валеру, станешь импотентом.
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