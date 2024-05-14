Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Спартаком» в финале Пути регионов

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопросы журналистов после выигранного финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Балтика» дома победила «Спартак» – 1:0.

Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

Москвичи вылетели из Кубка.

– Поздравляю всех болельщиков «Балтики» с этой победой. Ребята очень хотели подарить радость фанатам, потому что они этого заслуживают.

Да, у нас очень непростая, но поправимая ситуация в РПЛ. Кубок России – особенный момент.

«Спартак» создал много опасных моментов, но, как видите, у «Балтики» была стена в воротах. За нас играл Евгений Яшин, поэтому мы поздравляем его и говорим спасибо. Латышонок провел отличный матч.

– Придаст ли эта победа уверенности «Балтике»? Поможет ли она сохранить прописку в РПЛ?

– Я бы не стал связывать эту игру с матчами чемпионата России. Хорошо, что победили и подарили надежду нашим болельщикам на удачную концовку сезона.

Слов нет, чтобы описать поддержку болельщиков. Когда они рядом, футболисты выдают лучшие матчи в своей жизни. В чемпионате у нас не самая простая ситуация, поэтому нам хотелось подарить болельщикам праздник.

Что касается Суперфинала, то там скажется не столько мастерство, столько психология, поэтому нет разницы, кто будет соперником в «Лужниках».

– Как подготовить команду ментально?

– Перед Суперфиналом проведем работу, но до него еще далеко. У нас еще важный матч с «Ростовом» в чемпионате.

– Чего ждете в Суперфинале?

– Жду победы.

– Что вы прямо сейчас чувствуете? На вашем лице совсем нет эмоций.

– Мы очень многое терпим в чемпионате, поэтому состояние после победы тяжeлое. Наверное, мы еще не осознали то, что сделали.