Слишкович объяснил вылет «Спартака» из Фонбет Кубка России от «Балтики»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарии по итогам проигранного финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Москвичи на выезде уступили «Балтике» (0:1) и вылетели из турнира.

«Спартак» потерпел первое поражение при Слишковиче.

Видеообзор финала Пути регионов можно посмотреть здесь.

– Это была игра, где одна команда не реализует свои моменты. Нам забили рано гол, у нас было время вернуться, у нас были стопроцентные моменты, но, к сожалению, реализации не было. Я поздравляю «Балтику» с проходом дальше.

– Никто не понял стартового состава. Почему команда вышла без чистых профильных нападающих?

– Ваша работа – это не понимать, почему у нас такой стартовый состав. Ваша задача задавать вопросы. Стартовый состав решаю я. У нас самый лучший состав.

Миша (Игнатов) идет один на один и не забивает, Угальде два раза один на один был перед вратарeм. Давайте честно скажем, кто создавал моменты, а кто защищался.

Они защищались хорошо, но мы не можем говорить, что наша команда не создавала моментов. Всe было, кроме реализации. Выигрываешь – гениален, проигрываешь – нет.

– Можно сказать, что «Спартаку» не хватило Соболева?

– Нет. Я не считаю, что один игрок гарантирует тебе что‑то. Если посмотреть на наши моменты, то это движение за спиной, это не стиль Саши.

Саша больше стоит спиной (к воротам). Мы никогда не узнаем, было бы лучше, если бы Саша был здесь.