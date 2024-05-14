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    • Слишкович объяснил вылет «Спартака» из Фонбет Кубка России от «Балтики»

    Слишкович объяснил вылет «Спартака» из Фонбет Кубка России от «Балтики»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарии по итогам проигранного финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

    • Москвичи на выезде уступили «Балтике» (0:1) и вылетели из турнира.
    • «Спартак» потерпел первое поражение при Слишковиче.
    • Видеообзор финала Пути регионов можно посмотреть здесь.

    – Это была игра, где одна команда не реализует свои моменты. Нам забили рано гол, у нас было время вернуться, у нас были стопроцентные моменты, но, к сожалению, реализации не было. Я поздравляю «Балтику» с проходом дальше.

    – Никто не понял стартового состава. Почему команда вышла без чистых профильных нападающих?

    – Ваша работа – это не понимать, почему у нас такой стартовый состав. Ваша задача задавать вопросы. Стартовый состав решаю я. У нас самый лучший состав.

    Миша (Игнатов) идет один на один и не забивает, Угальде два раза один на один был перед вратарeм. Давайте честно скажем, кто создавал моменты, а кто защищался.

    Они защищались хорошо, но мы не можем говорить, что наша команда не создавала моментов. Всe было, кроме реализации. Выигрываешь – гениален, проигрываешь – нет.

    – Можно сказать, что «Спартаку» не хватило Соболева?

    – Нет. Я не считаю, что один игрок гарантирует тебе что‑то. Если посмотреть на наши моменты, то это движение за спиной, это не стиль Саши.

    Саша больше стоит спиной (к воротам). Мы никогда не узнаем, было бы лучше, если бы Саша был здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2024 23:23
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1715718962
    Спартаку не хватает Промеса , а Соболев один из "серых мышей".
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    NewLife
    1715719073
    Чувствуется школа Абаскаля.
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    Spartak_forv@
    1715719123
    Да толку что создаёте моменты,если вы их не реализовываете.Расстроили сегодня(
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    mutabor0992
    1715719885
    Походу вовАн тебе пора домой...В Хорватию.
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    Pourquoi pas
    1715722108
    Нашла коса на камень)))
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