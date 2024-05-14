Экс-президент «Спартака» прокомментировал поражение от «Балтики»: «Виден трансферный позор»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении московской команды от «Балтики» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Все, полоса везения закончилась, белая полоса сменилась на черную. Если в предыдущих матчах все залетало и Зобнин, который раз в году забивает, плюхнул и попал в девятку, то сегодня он свою игру показывал – с 5–6 метров не мог забить.

И, мне кажется, виден трансферный позор в лице Угальде – за такие деньги [13 млн евро] забил один мяч в 14 матчах. Он сегодня два раза имел возможность похоронить «Балтику», но не забил. Это уже вопрос к тем, кто платил такие деньги за этого футболиста.

Сегодняшний «Спартак» – тот, который мы все время видели при Гильермо Абаскале. Ничего нового, ничего не изменилось. Просто сегодня везение ушло», – заявил Червиченко.