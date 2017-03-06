Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов: «Все, что меня не убивает, делает сильнее»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после ничейного матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» подчеркнул, что травма, которую он получил в концовке встречи, сделает его сильнее.

    Напомним, форвард получил повреждение задней поверхности бедра, из-за которого пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

    «С ближайшим», – написал Смолов на своей странице в Instagram. Также игрок добавил хэштег: «Все, что меня не убивает, делает сильнее».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2017 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 6 марта 2017, 11:02

      Дааа... с Сельтой его будет не хватать... Скорейшего выздоровления Федя!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 6 марта 2017, 08:59

      Фёдор,скорейшего выздоровления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 6 марта 2017, 04:55

      Федеральный надо в Европу ехать, пусть развивается! Удачи ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 марта 2017, 02:56

      Плохо что пропустит, но что поделаешь, поправляйся и скорее возвращайся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 марта 2017, 01:28

      Молодец так держать выздоравливай !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 01:22

      правильный настрой, плохие дни у всех бывают
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 марта 2017, 00:27

      выздоравливай

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11