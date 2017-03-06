Смолов: «Все, что меня не убивает, делает сильнее»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после ничейного матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» подчеркнул, что травма, которую он получил в концовке встречи, сделает его сильнее.

Напомним, форвард получил повреждение задней поверхности бедра, из-за которого пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

«С ближайшим», – написал Смолов на своей странице в Instagram. Также игрок добавил хэштег: «Все, что меня не убивает, делает сильнее».