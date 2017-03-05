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    Червиченко: «Каррера – лучшее, что было на тренерском мостике «Спартака» за 10 лет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера является сильнейшим специалистом, который работал с московским клубом за последние 10 лет. По словам функционера, с итальянцем во главе команда играет в тот футбол, который ей прививает тренер.

    – После межсезонья, которое провел Каррера, уже нет смысла говорить о каком-либо «багаже Аленичева»?

    – Никакого «багажа Аленичева» нет, о чем вообще говорить? Каррера, на мой взгляд, это лучшее, что было на тренерском мостике «Спартака» за десять лет. Команда играет в ту игру, которую он ей прививает. Какие-то элементы итальянского футбола тут присутствуют, а какие-то нет. «Спартак» не отходит в оборону, после того, как забил, а продолжает атаковать. Это не совсем «по-итальянски».

    Меня спрашивали, не будет ли «Спартак» опять таким же вялым после зимы, каким он был всегда раньше. Но сейчас мы увидели, что все 90 минут команда бежала, хорошо работала на каждом участке и была заряжена на победу. Команда с Каррерой становится лучше и лучше с каждым матчем.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. Преимущество над идущим вторым «Зенитом» составляет пять баллов.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.03.2017 22:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -186

      Protosser 6 марта 2017, 09:50

      Ну что же так.. "что".. "Кто", хотя бы)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 марта 2017, 00:57

      фу фу

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 марта 2017, 00:08

      Его понять сложно, то все плохо, то начинает хвалить!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 марта 2017, 00:06

      опять вякает жиряк.только говорил.что всё плохо.заткнись уже

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 23:55

      Во веки вечные Червяк правду сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 5 марта 2017, 23:28

      Зачем берут интервью у этого "человека"?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > ttter 5 марта 2017, 23:35

      хороший раздражитель

      люди читают и реагируют, вот и берут

      там нет принципов

      .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > Робинзон 5 марта 2017, 23:37

      Спортивная журналистика находится на дне.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > ttter 5 марта 2017, 23:40

      как и вся прочая
      .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > Робинзон 5 марта 2017, 23:57

      Аахахахахха,есть такое все заняты Украиной,США и Сирией.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 марта 2017, 23:08

      Червиченко, это худшее, что было со Спартаком, с момента его создания...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      spartak4everr 5 марта 2017, 23:05

      Неужели он в своем интервью не обосрал Спартак? О_о

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 марта 2017, 22:54

      У червя вообще не за чем интервью брать

      2
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