Червиченко: «Каррера – лучшее, что было на тренерском мостике «Спартака» за 10 лет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера является сильнейшим специалистом, который работал с московским клубом за последние 10 лет. По словам функционера, с итальянцем во главе команда играет в тот футбол, который ей прививает тренер.

– После межсезонья, которое провел Каррера, уже нет смысла говорить о каком-либо «багаже Аленичева»?

– Никакого «багажа Аленичева» нет, о чем вообще говорить? Каррера, на мой взгляд, это лучшее, что было на тренерском мостике «Спартака» за десять лет. Команда играет в ту игру, которую он ей прививает. Какие-то элементы итальянского футбола тут присутствуют, а какие-то нет. «Спартак» не отходит в оборону, после того, как забил, а продолжает атаковать. Это не совсем «по-итальянски».

Меня спрашивали, не будет ли «Спартак» опять таким же вялым после зимы, каким он был всегда раньше. Но сейчас мы увидели, что все 90 минут команда бежала, хорошо работала на каждом участке и была заряжена на победу. Команда с Каррерой становится лучше и лучше с каждым матчем.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. Преимущество над идущим вторым «Зенитом» составляет пять баллов.