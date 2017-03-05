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  • Червиченко: «Каррера – лучшее, что было на тренерском мостике «Спартака» за 10 лет»

Червиченко: «Каррера – лучшее, что было на тренерском мостике «Спартака» за 10 лет»

5 марта 2017, 22:47
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера является сильнейшим специалистом, который работал с московским клубом за последние 10 лет. По словам функционера, с итальянцем во главе команда играет в тот футбол, который ей прививает тренер.

– После межсезонья, которое провел Каррера, уже нет смысла говорить о каком-либо «багаже Аленичева»?

– Никакого «багажа Аленичева» нет, о чем вообще говорить? Каррера, на мой взгляд, это лучшее, что было на тренерском мостике «Спартака» за десять лет. Команда играет в ту игру, которую он ей прививает. Какие-то элементы итальянского футбола тут присутствуют, а какие-то нет. «Спартак» не отходит в оборону, после того, как забил, а продолжает атаковать. Это не совсем «по-итальянски».

Меня спрашивали, не будет ли «Спартак» опять таким же вялым после зимы, каким он был всегда раньше. Но сейчас мы увидели, что все 90 минут команда бежала, хорошо работала на каждом участке и была заряжена на победу. Команда с Каррерой становится лучше и лучше с каждым матчем.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в активе 41 очко. Преимущество над идущим вторым «Зенитом» составляет пять баллов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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Asbjorn
1488743663
У червя вообще не за чем интервью брать
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spartak4everr
1488744328
Неужели он в своем интервью не обосрал Спартак? О_о
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ufos73
1488744505
Червиченко, это худшее, что было со Спартаком, с момента его создания...
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ttter
1488745734
Зачем берут интервью у этого "человека"?
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Диктор
1488747306
Во веки вечные Червяк правду сказал.
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спартак спартаков1
1488748001
опять вякает жиряк.только говорил.что всё плохо.заткнись уже
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Опорник84
1488748104
Его понять сложно, то все плохо, то начинает хвалить!
Ответить
СашкаГуров
1488751044
фу фу
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Protosser
1488783049
Ну что же так.. "что".. "Кто", хотя бы)
Ответить
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