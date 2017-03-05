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    Кутепов: «В матче с «Краснодаром» у меня было ощущение, что «Спартак» играет дома»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара», а также отметил поддержку болельщиков московского клуба в данной встрече.

    «У меня было ощущение, что мы играем дома, спартаковских болельщиков было очень много, и их было прекрасно слышно. Спасибо большое, что их так много приехало в «Краснодар».

    Что касается игры, то мы могли победить, но получилось так, как получилось. Мы должны были выигрывать в этом матче. Что касается судейства, то я не хочу комментировать эпизоды с назначенными пенальти и неназначенными пенальти», – сказал Кутепов.

    После данного результата «Спартак» набрал 41 балл и остался во главе турнирной таблицы чемпионата России, сохранив пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2017 19:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 22:57

      будете прогрессировать
      и такое впечатление будет посещать тебя всё чаще
      .

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 21:34

      Правильно пусть действия судьи останутся на его сучьей совести.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7811

      BarStep 5 марта 2017, 21:00

      Да Ильюша, именно так... дома. Но меня сейчас беспокоит не твоя клубная принадлежность, а то что ты будешь играть в ЛЧ за свой клуб и скорее всего за сборную страны..., а вот там (не дома) за то, что ты творил сегодня на поле удалять будут без раздумья.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 5 марта 2017, 20:33

      Почему Таски, а не Боккетти?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 5 марта 2017, 20:08

      Про неназначеный пеналь это про то, как ты Федьку завалил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 19:46

      впервые видел такого Кутепова
      подкупает парень своим прогрессом, очень неплохо смотрелся
      .

      3
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