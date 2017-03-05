Кутепов: «В матче с «Краснодаром» у меня было ощущение, что «Спартак» играет дома»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара», а также отметил поддержку болельщиков московского клуба в данной встрече.

«У меня было ощущение, что мы играем дома, спартаковских болельщиков было очень много, и их было прекрасно слышно. Спасибо большое, что их так много приехало в «Краснодар».

Что касается игры, то мы могли победить, но получилось так, как получилось. Мы должны были выигрывать в этом матче. Что касается судейства, то я не хочу комментировать эпизоды с назначенными пенальти и неназначенными пенальти», – сказал Кутепов.

После данного результата «Спартак» набрал 41 балл и остался во главе турнирной таблицы чемпионата России, сохранив пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».