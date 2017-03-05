Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «В матче с «Краснодаром» у меня было ощущение, что «Спартак» играет дома»

Кутепов: «В матче с «Краснодаром» у меня было ощущение, что «Спартак» играет дома»

5 марта 2017, 19:41
8

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара», а также отметил поддержку болельщиков московского клуба в данной встрече.

«У меня было ощущение, что мы играем дома, спартаковских болельщиков было очень много, и их было прекрасно слышно. Спасибо большое, что их так много приехало в «Краснодар».

Что касается игры, то мы могли победить, но получилось так, как получилось. Мы должны были выигрывать в этом матче. Что касается судейства, то я не хочу комментировать эпизоды с назначенными пенальти и неназначенными пенальти», – сказал Кутепов.

После данного результата «Спартак» набрал 41 балл и остался во главе турнирной таблицы чемпионата России, сохранив пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кутепов Илья
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Робинзон
1488732415
впервые видел такого Кутепова подкупает парень своим прогрессом, очень неплохо смотрелся .
Ответить
Тамхар
1488733737
Про неназначеный пеналь это про то, как ты Федьку завалил?
Ответить
ViktorMG
1488735206
Почему Таски, а не Боккетти?
Ответить
BarStep
1488736814
Да Ильюша, именно так... дома. Но меня сейчас беспокоит не твоя клубная принадлежность, а то что ты будешь играть в ЛЧ за свой клуб и скорее всего за сборную страны..., а вот там (не дома) за то, что ты творил сегодня на поле удалять будут без раздумья.
Ответить
Диктор
1488738889
Правильно пусть действия судьи останутся на его сучьей совести.
Ответить
Робинзон
1488743841
будете прогрессировать и такое впечатление будет посещать тебя всё чаще .
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+