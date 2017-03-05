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    Каррера: «Игра с «Краснодаром» покажет, насколько готов «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне гостевого матча 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» подчеркнул, что его подопечные готовы к предстоящему поединку. Итальянский специалист подчеркнул, что не думает о происходящем вокруг своей команды ажиотаже.

    «Спартак» готов к тому, чтобы встретить «Краснодар». Игра покажет, насколько мы готовы.

    Чувствую ли я ажиотаж вокруг команды? Нет. Прежде всего, я думаю о работе со своими игроками, а происходящее вне команды меня не волнует», – заявил Каррера.

    Напомним, что матч «Краснодар» – «Спартак» начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2017 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 марта 2017, 18:31

      Готов Спартак. Упустил 2 очка

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