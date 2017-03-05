Каррера: «Игра с «Краснодаром» покажет, насколько готов «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне гостевого матча 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» подчеркнул, что его подопечные готовы к предстоящему поединку. Итальянский специалист подчеркнул, что не думает о происходящем вокруг своей команды ажиотаже.

«Спартак» готов к тому, чтобы встретить «Краснодар». Игра покажет, насколько мы готовы.

Чувствую ли я ажиотаж вокруг команды? Нет. Прежде всего, я думаю о работе со своими игроками, а происходящее вне команды меня не волнует», – заявил Каррера.

Напомним, что матч «Краснодар» – «Спартак» начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.