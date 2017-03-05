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    Федерация футбола США обязала игроков сборной «уважительно стоять» во время исполнения гимнов перед международными матчами

    Федерация футбола США издала закон 604-1, касающийся поведения игроков во время исполнения гимнов стран перед международными встречами.

    «Все футболисты, представляющие национальную команду, должны уважительно стоять во время исполнения гимнов перед играми международного уровня», — говорится в тексте указа.

    Причиной решения стал инцидент с участием полузащитника женской сборной США Меган Рапино перед товарищеским матче против команды Тайланда в сентябре 2016-го года. Во время исполнения гимнов спортсменка стала на колено в знак протеста против социального неравенства.

    Аналогичный жест сделал ресивер «Денвер Бронкос» Брэндон Маршалл перед встречей открытия чемпионата США по американскому футболу.

    Источник: Twitter

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    05.03.2017 01:28
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