Федерация футбола США обязала игроков сборной «уважительно стоять» во время исполнения гимнов перед международными матчами

Федерация футбола США издала закон 604-1, касающийся поведения игроков во время исполнения гимнов стран перед международными встречами.

«Все футболисты, представляющие национальную команду, должны уважительно стоять во время исполнения гимнов перед играми международного уровня», — говорится в тексте указа.

Причиной решения стал инцидент с участием полузащитника женской сборной США Меган Рапино перед товарищеским матче против команды Тайланда в сентябре 2016-го года. Во время исполнения гимнов спортсменка стала на колено в знак протеста против социального неравенства.

Аналогичный жест сделал ресивер «Денвер Бронкос» Брэндон Маршалл перед встречей открытия чемпионата США по американскому футболу.