Бабаев: «В матче ЦСКА — «Зенит» было много свистков не по делу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча 18-го тура чемпионата России между армейцами и «Зенитом» (1:1).

«Всегда хочется большего, ведь игра с «Зенитом» — во многом определяющая в борьбе за призовые места. На мой взгляд, результат объективный — обе команды бились, борьбы было больше, чем футбола. Хотя хотелось при большом количестве болельщиков на стадионе увидеть больше зрелищности. В целом мы удовлетворены, вся борьба впереди.



Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы все видели. Есть правило, что судью должно быть незаметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня все было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок», — считает Бабаев.

Встречу обслуживал Александр Егоров.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.