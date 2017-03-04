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    Бабаев: «В матче ЦСКА — «Зенит» было много свистков не по делу»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча 18-го тура чемпионата России между армейцами и «Зенитом» (1:1).

    «Всегда хочется большего, ведь игра с «Зенитом» — во многом определяющая в борьбе за призовые места. На мой взгляд, результат объективный — обе команды бились, борьбы было больше, чем футбола. Хотя хотелось при большом количестве болельщиков на стадионе увидеть больше зрелищности. В целом мы удовлетворены, вся борьба впереди.

    Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы все видели. Есть правило, что судью должно быть незаметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня все было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок», — считает Бабаев.

    Встречу обслуживал Александр Егоров.

    Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2017 20:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +289

      mango 4 марта 2017, 21:29

      Егоров не судья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 марта 2017, 20:50

      Ну, Москва, начинай нытьё!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 4 марта 2017, 20:25

      Несколько раз кокорин сзади срывая атаку толкал и бил по ногам и нет карточки, березуцкий одно нарушение не грубое и сразу карточка, прыжок в ноги олигарх где в мяч игры нет но есть удар в колено нападающему, фона нет.но даже при помощи судьи в атаке так ни чего не создал зенит...

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