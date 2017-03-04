Гончаренко: «Удаление Вернблума? Тяжело понять, когда судья свистит после каждого касания»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита», который завершился нулевой ничьей. Отметим, что данная игра стала для белорусского специалиста первой официальной на посту рулевого армейцев.

– Надо отметить великолепный стадион. Когда он полный, как бурлящий котел, то нельзя играть плохо. Сегодня было много единоборств. Наверное, обе команды могли лучше сыграть в атаке.

– Заслуживал ли Вернблум удаления?

– Тяжело понять, когда судья свистит после каждого касания. Из этого и вытекло удаление. Конечно, к самому Вернблуму нет претензий. Он привык так играть, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.