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  • Гончаренко: «Удаление Вернблума? Тяжело понять, когда судья свистит после каждого касания»

Гончаренко: «Удаление Вернблума? Тяжело понять, когда судья свистит после каждого касания»

4 марта 2017, 18:48
14

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита», который завершился нулевой ничьей. Отметим, что данная игра стала для белорусского специалиста первой официальной на посту рулевого армейцев.

– Надо отметить великолепный стадион. Когда он полный, как бурлящий котел, то нельзя играть плохо. Сегодня было много единоборств. Наверное, обе команды могли лучше сыграть в атаке.

– Заслуживал ли Вернблум удаления?

– Тяжело понять, когда судья свистит после каждого касания. Из этого и вытекло удаление. Конечно, к самому Вернблуму нет претензий. Он привык так играть, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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B.G.
1488642785
дело не в судье... 0 ударов по воротам у цска, и 1 удар по воротам нанес зенит! - за 90!!! минут матча!!!
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ильиных
1488643739
Тяжело понять, во что вы играете?
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maksspartak
1488644141
конечно судья всегда виноват
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Buyan86
1488645500
Судья во всем виноват, так бы по 8 мячей забили!!!
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nikovitek
1488645803
Опять судья зениту помогал. Похоже на то что сами футболисты знают, что судья куплен, поэтому бесконечные аппеляции. Ужас! Зенит олицетворение политической ситуации в стране
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Виталий1
1488648574
Опять нытьё начинается! Несолидно до отвращения. От Гончаренко не ожидал. Циркача Вернблюма надо было удалять ещё в первом тайме, до того он задолбал своими склоками на поле. У него весенннее обострение что ли? На симуляции ещё одного циркача, Гарсии, судья не обращал внимания. И тут тоже жаловаться нельзя. Так что нормально Егоров отсудил!
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mango
1488652256
Если бы не Егоров получился бы нормальный матч
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ijgjr
1488696591
После такой унылой тошнотворной игры тренеру и игрока обоих команд лучше помолчать - что бы еще больше не раздражать болельщиков - стыдоба - так ждал - играют два лидера Росийског футбола и что получилось - после смотрел Ливерпуль - Арсенал разница небо и земля
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