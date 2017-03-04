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    Гончаренко: «Удаление Вернблума? Тяжело понять, когда судья свистит после каждого касания»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита», который завершился нулевой ничьей. Отметим, что данная игра стала для белорусского специалиста первой официальной на посту рулевого армейцев.

    – Надо отметить великолепный стадион. Когда он полный, как бурлящий котел, то нельзя играть плохо. Сегодня было много единоборств. Наверное, обе команды могли лучше сыграть в атаке.

    – Заслуживал ли Вернблум удаления?

    – Тяжело понять, когда судья свистит после каждого касания. Из этого и вытекло удаление. Конечно, к самому Вернблуму нет претензий. Он привык так играть, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 18:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 09:49

      После такой унылой тошнотворной игры тренеру и игрока обоих команд лучше помолчать - что бы еще больше не раздражать болельщиков - стыдоба - так ждал - играют два лидера Росийског футбола и что получилось - после смотрел Ливерпуль - Арсенал разница небо и земля

      0
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      Рейтинг: +289

      mango 4 марта 2017, 21:30

      Если бы не Егоров получился бы нормальный матч

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 марта 2017, 20:29

      Опять нытьё начинается! Несолидно до отвращения. От Гончаренко не ожидал. Циркача Вернблюма надо было удалять ещё в первом тайме, до того он задолбал своими склоками на поле. У него весенннее обострение что ли? На симуляции ещё одного циркача, Гарсии, судья не обращал внимания. И тут тоже жаловаться нельзя. Так что нормально Егоров отсудил!

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      Рейтинг: +29

      Brennet > Виталий1 4 марта 2017, 22:37

      Да от тебя больше нытья. В каждой новости уже отметился.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > Виталий1 4 марта 2017, 23:10

      А где тут нытьё? Ну сказал Гончаренко, что судья не давал бороться, ну вот так вот, как факт, это как-то на игру что ил повлияло или на результат что ли?

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Виталий1 5 марта 2017, 12:14

      Гарсию вашего надо было удалять вчера, за дичайшию симуляцию!
      И дисквалификацию еще, матча 2-3

      0
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 4 марта 2017, 19:43

      Опять судья зениту помогал. Похоже на то что сами футболисты знают, что судья куплен, поэтому бесконечные аппеляции. Ужас! Зенит олицетворение политической ситуации в стране

      4
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 4 марта 2017, 19:38

      Судья во всем виноват, так бы по 8 мячей забили!!!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 19:15

      конечно судья всегда виноват

      3
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      Рейтинг: +295

      ильиных 4 марта 2017, 19:08

      Тяжело понять, во что вы играете?

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 4 марта 2017, 18:53

      дело не в судье...
      0 ударов по воротам у цска, и 1 удар по воротам нанес зенит! - за 90!!! минут матча!!!

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