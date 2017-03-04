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  • Аршавин: «У меня четверо своих детей плюс двое у второй жены, становится тяжелее и тяжелее»

Аршавин: «У меня четверо своих детей плюс двое у второй жены, становится тяжелее и тяжелее»

4 марта 2017, 18:45
5

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился эмоциями от завоевания Суперкубка Казахстана, а также рассказал, что недавнее рождение ребенка, который стал для 35-летнего футболиста уже четвертым, прибавило ему хлопот.

Напомним, команда из Алматы обыграла «Астану» (2:0), завоевав свой второй Суперкубок в истории.

«Считаю, первый тайм был равным. Мы не могли наладить свою игру, «Астана» не позволяла нам владеть мячом. Использовали очень много длинных передач, но «Астана» чувствует себя комфортно в таких ситуациях. Было много подборов. Во втором тайме мы стали больше контролировать мяч. К счастью, забили гол. Затем нас спас вратарь. Далее нам удалось забить второй мяч. В принципе, мы довольны и рады такому хорошему началу сезона.

Влияет ли рождение ребенка на мою игру? У меня их уже четверо. Плюс еще двое у второй жены. Я бы сказал, что мне становится тяжелее и тяжелее», – сказал Аршавин.

Источник: PROСпорт
Казахстан Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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спартак спартаков1
1488643345
сбежал от юльки барановской чипс.какие дети ты их хоть видешь
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Protosser
1488654241
Тяжело тебе.. Может - всей страной скинуться надо?
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nemolod
1488656027
Бери пример с Богданыча!
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clausmensen
1488708192
многодетным мамам,которых "кинули" на жилье тоже тяжело Так что не ной,надо было думать куда пихать,уже не маленький
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