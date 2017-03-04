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    Аршавин: «У меня четверо своих детей плюс двое у второй жены, становится тяжелее и тяжелее»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился эмоциями от завоевания Суперкубка Казахстана, а также рассказал, что недавнее рождение ребенка, который стал для 35-летнего футболиста уже четвертым, прибавило ему хлопот.

    Напомним, команда из Алматы обыграла «Астану» (2:0), завоевав свой второй Суперкубок в истории.

    «Считаю, первый тайм был равным. Мы не могли наладить свою игру, «Астана» не позволяла нам владеть мячом. Использовали очень много длинных передач, но «Астана» чувствует себя комфортно в таких ситуациях. Было много подборов. Во втором тайме мы стали больше контролировать мяч. К счастью, забили гол. Затем нас спас вратарь. Далее нам удалось забить второй мяч. В принципе, мы довольны и рады такому хорошему началу сезона.

    Влияет ли рождение ребенка на мою игру? У меня их уже четверо. Плюс еще двое у второй жены. Я бы сказал, что мне становится тяжелее и тяжелее», – сказал Аршавин.

    Источник: PROСпорт

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    04.03.2017 18:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 5 марта 2017, 13:03

      многодетным мамам,которых "кинули" на жилье тоже тяжело
      Так что не ной,надо было думать куда пихать,уже не маленький

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 марта 2017, 22:33

      Бери пример с Богданыча!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 4 марта 2017, 22:04

      Тяжело тебе..
      Может - всей страной скинуться надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 4 марта 2017, 19:02

      сбежал от юльки барановской чипс.какие дети ты их хоть видешь

      3
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > спартак спартаков1 5 марта 2017, 03:36

      Вряд-ли, если даже алименты только через суд пришлось выбивать



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