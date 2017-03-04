Аршавин: «У меня четверо своих детей плюс двое у второй жены, становится тяжелее и тяжелее»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился эмоциями от завоевания Суперкубка Казахстана, а также рассказал, что недавнее рождение ребенка, который стал для 35-летнего футболиста уже четвертым, прибавило ему хлопот.

Напомним, команда из Алматы обыграла «Астану» (2:0), завоевав свой второй Суперкубок в истории.

«Считаю, первый тайм был равным. Мы не могли наладить свою игру, «Астана» не позволяла нам владеть мячом. Использовали очень много длинных передач, но «Астана» чувствует себя комфортно в таких ситуациях. Было много подборов. Во втором тайме мы стали больше контролировать мяч. К счастью, забили гол. Затем нас спас вратарь. Далее нам удалось забить второй мяч. В принципе, мы довольны и рады такому хорошему началу сезона.

Влияет ли рождение ребенка на мою игру? У меня их уже четверо. Плюс еще двое у второй жены. Я бы сказал, что мне становится тяжелее и тяжелее», – сказал Аршавин.