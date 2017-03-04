«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Тоттенхэму» за Дайера 35 миллионов

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» планировали приобрести 23-летнего англичанина этой зимой и теперь снова попытаются заполучить футболиста во время летнего трансферного окна. Сумма потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «шпор» в АПЛ 24 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал четыре желтые карточки.