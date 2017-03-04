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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Тоттенхэму» за Дайера 35 миллионов

    Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» планировали приобрести 23-летнего англичанина этой зимой и теперь снова попытаются заполучить футболиста во время летнего трансферного окна. Сумма потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «шпор» в АПЛ 24 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал четыре желтые карточки.

    Источник: The Sun

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    04.03.2017 17:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Saylor 4 марта 2017, 19:05

      И нафиг он нужен? если за 24 матча заработал только 4 жёлтых карточки? ни гола, ни паса........

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      Рейтинг: +331

      NapaS 4 марта 2017, 18:43

      дороговато пока 35 стерлядей

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