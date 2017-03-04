Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бутенко: «Стоимость системы определения взятия ворот для РФПЛ составляет 15 миллионов в год»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказал мнение, что система определения взятия ворот является слишком дорогой для российского футбола, не говоря уже о системе видеоповторов. По его словам, в год подобное нововведение будет обходиться в 15 миллионов долларов.

    Напомним, что система определения взятия ворот будет использована на Кубке конфедераций, однако расходы по ее внедрению возьмет на себя ФИФА.

    «В чемпионате России видеоповторы ввести невозможно, потому что даже система определения взятия ворот очень дорогая, не так просто ее ввести в футбольную структуру. Например, эта система для нашего чемпионата будет стоить минимум 15 миллионов долларов в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить 5 миллионов долларов за каждый эпизод.

    Эти же деньги можно направить на развитие детского футбола, это будет иметь больший эффект. Не так ли? А что касается, видеоповторов, нужно сначала апробировать, а потом уже утверждать, насколько эффективно система влияет на проведение игры», – сказал Бутенко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2017 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 4 марта 2017, 17:12

      каждый год новую чтоли покупать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      ajoq 4 марта 2017, 16:37

      У нас сразу цену называют с учетом распила)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Красная от Нихуйса 4 марта 2017, 16:05

      Специально посмотрел. В АПЛ HawkEye стоила 100-200 тысяч фунтов, на один стадион. Спец. секундомер для арбитра и обслуживание камер в любом случае не дороже. 15 млн... совсем ебанулся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 15:50

      либо нашим футболистам зарплату побольше сделать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11