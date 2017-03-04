Бутенко: «Стоимость системы определения взятия ворот для РФПЛ составляет 15 миллионов в год»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказал мнение, что система определения взятия ворот является слишком дорогой для российского футбола, не говоря уже о системе видеоповторов. По его словам, в год подобное нововведение будет обходиться в 15 миллионов долларов.

Напомним, что система определения взятия ворот будет использована на Кубке конфедераций, однако расходы по ее внедрению возьмет на себя ФИФА.

«В чемпионате России видеоповторы ввести невозможно, потому что даже система определения взятия ворот очень дорогая, не так просто ее ввести в футбольную структуру. Например, эта система для нашего чемпионата будет стоить минимум 15 миллионов долларов в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить 5 миллионов долларов за каждый эпизод.

Эти же деньги можно направить на развитие детского футбола, это будет иметь больший эффект. Не так ли? А что касается, видеоповторов, нужно сначала апробировать, а потом уже утверждать, насколько эффективно система влияет на проведение игры», – сказал Бутенко.