Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бутенко: «Стоимость системы определения взятия ворот для РФПЛ составляет 15 миллионов в год»

Бутенко: «Стоимость системы определения взятия ворот для РФПЛ составляет 15 миллионов в год»

4 марта 2017, 15:38
4

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказал мнение, что система определения взятия ворот является слишком дорогой для российского футбола, не говоря уже о системе видеоповторов. По его словам, в год подобное нововведение будет обходиться в 15 миллионов долларов.

Напомним, что система определения взятия ворот будет использована на Кубке конфедераций, однако расходы по ее внедрению возьмет на себя ФИФА.

«В чемпионате России видеоповторы ввести невозможно, потому что даже система определения взятия ворот очень дорогая, не так просто ее ввести в футбольную структуру. Например, эта система для нашего чемпионата будет стоить минимум 15 миллионов долларов в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить 5 миллионов долларов за каждый эпизод.

Эти же деньги можно направить на развитие детского футбола, это будет иметь больший эффект. Не так ли? А что касается, видеоповторов, нужно сначала апробировать, а потом уже утверждать, насколько эффективно система влияет на проведение игры», – сказал Бутенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maksspartak
1488631847
либо нашим футболистам зарплату побольше сделать
Ответить
Красная от Нихуйса
1488632722
Специально посмотрел. В АПЛ HawkEye стоила 100-200 тысяч фунтов, на один стадион. Спец. секундомер для арбитра и обслуживание камер в любом случае не дороже. 15 млн... совсем ебанулся.
Ответить
ajoq
1488634633
У нас сразу цену называют с учетом распила)
Ответить
kvm
1488636754
каждый год новую чтоли покупать?
Ответить
Главные новости
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Все новости
Все новости
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
Вчера, 17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
Вчера, 16:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+