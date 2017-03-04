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    Кержаков и Габулов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на поединок 18-го тура РФПЛ.

    «Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Сиваков, Благо, Коронов, Григорьев, Дюриш.

    Запасные: Абакумов, Гутор, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Ефремов, Попович, Саная, Лобжанидзе.

    «Арсенал»: Габулов, Беляев, Вергара, Иванов, Сунзу, Горбатенко, Боурчану, Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко.

    Запасные: Левашов, Березин, Ершов, Хагуш, Денисов, Власов, Рыжков, Стеклов, Буранов, Думбия, Аджоев, Расич.

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    Источник: РПЛ

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    04.03.2017 13:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 4 марта 2017, 15:51

      Отличный дебют

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Cosh18 5 марта 2017, 03:44

      У Кержакова, да, а вот Владимиру, прямо скажем, не повезло, не думала что он в первой-же встрече столько отхватит



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      Рейтинг: +475

      sandutzu 4 марта 2017, 13:44

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 4 марта 2017, 13:39

      Будет интересно посмотреть как на Кержакова так и на Габулова

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