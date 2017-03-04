Кержаков и Габулов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Арсенала»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на поединок 18-го тура РФПЛ.
«Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев, Афонин, Сиваков, Благо, Коронов, Григорьев, Дюриш.
Запасные: Абакумов, Гутор, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Ефремов, Попович, Саная, Лобжанидзе.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Вергара, Иванов, Сунзу, Горбатенко, Боурчану, Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко.
Запасные: Левашов, Березин, Ершов, Хагуш, Денисов, Власов, Рыжков, Стеклов, Буранов, Думбия, Аджоев, Расич.
Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы
Источник: РПЛ