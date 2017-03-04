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    Один из московских ломбардов предложил Кокорину сдать свой автомобиль на время лишения игрока прав

    Исполнительный директор «Автоломбарда 38» Александра Довбня сообщила, что предложила нападающему «Зенита» Александру Кокорину сдать его автомобиль «Бентли» под залог на срок запрета на вождение.

    Напомним, 25 февраля в столице футболист на своем транспортном средстве выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. Теперь форварду грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

    «Мы любим футбол и переживаем за Александра. У него сейчас и так много проблем, мы хотим помочь хотя бы с автомобилем. Сам он из Питера, машина в Москве, прав того и гляди лишат. А у нас крытый охраняемый европаркинг в центре Москвы. Мы не стремимся нажиться на футболисте, а лишь хотим помочь ему преодолеть непростой период в жизни. Мы готовы выдать Александру до 90% от стоимости его автомобиля под самый низкий процент. Мы гарантируем сохранность автомобиля на весь период залога. Александр, в свою очередь, может распорядиться этой суммой на свое усмотрение. Например, слетать в отпуск, забыть о проблемах и сосредоточиться на футболе, а через полгода вернуться за машиной со спокойной душой», – сказала Довбня

    Отмечается, что VIP-автоломбард уже обратился с предложением к представителям Кокорина, но ответа от самого игрока пока не получил.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2017 13:11
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +73

      gak71 4 марта 2017, 15:37

      Уверен будет штраф, адвокаты у него не дешёвые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 марта 2017, 15:27

      Кокорина в ломбард.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      сасас > Par Mezan 4 марта 2017, 22:32

      это самое верное решение будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 марта 2017, 14:59

      Зашугали Коку, теперь побоится линию чужой штрафной пересекать, а еще хуже - на чужую половинку ноги заносить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 марта 2017, 14:34

      пиар ход автоломбарда, причем примитивный и глупый! Но плохая реклама - тоже реклама)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 4 марта 2017, 14:17

      Слетать в отпуск?
      У него вся жизнь отпуск

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 4 марта 2017, 14:15

      А зачем ему деньги...?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > каа 5 марта 2017, 00:58

      Для Монако

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      tosick 4 марта 2017, 14:04

      хах

      0
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      Рейтинг: +6306

      порт 4 марта 2017, 13:56

      А кто сказал что его лишат прав, а не дадут штраф?

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > порт 4 марта 2017, 13:59

      Если оштрафуют, то тем более деньги придётся одалживать, всё-таки речь не о копейках, а о пяти тысячах рублей))

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 марта 2017, 13:17

      Глупо. Он в гараже его не сможет сохранить? Или ему деньги позарез нужны? Скорее всего этот Довбня попиарится захотел. Рекламу ломбарду дать)

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Dimonadze 4 марта 2017, 14:21

      Александра Довбня - дура

      -1
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