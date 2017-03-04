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  • Один из московских ломбардов предложил Кокорину сдать свой автомобиль на время лишения игрока прав

Один из московских ломбардов предложил Кокорину сдать свой автомобиль на время лишения игрока прав

4 марта 2017, 13:11
13

Исполнительный директор «Автоломбарда 38» Александра Довбня сообщила, что предложила нападающему «Зенита» Александру Кокорину сдать его автомобиль «Бентли» под залог на срок запрета на вождение.

Напомним, 25 февраля в столице футболист на своем транспортном средстве выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. Теперь форварду грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

«Мы любим футбол и переживаем за Александра. У него сейчас и так много проблем, мы хотим помочь хотя бы с автомобилем. Сам он из Питера, машина в Москве, прав того и гляди лишат. А у нас крытый охраняемый европаркинг в центре Москвы. Мы не стремимся нажиться на футболисте, а лишь хотим помочь ему преодолеть непростой период в жизни. Мы готовы выдать Александру до 90% от стоимости его автомобиля под самый низкий процент. Мы гарантируем сохранность автомобиля на весь период залога. Александр, в свою очередь, может распорядиться этой суммой на свое усмотрение. Например, слетать в отпуск, забыть о проблемах и сосредоточиться на футболе, а через полгода вернуться за машиной со спокойной душой», – сказала Довбня

Отмечается, что VIP-автоломбард уже обратился с предложением к представителям Кокорина, но ответа от самого игрока пока не получил.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Dimonadze
1488622630
Глупо. Он в гараже его не сможет сохранить? Или ему деньги позарез нужны? Скорее всего этот Довбня попиарится захотел. Рекламу ломбарду дать)
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порт
1488624962
А кто сказал что его лишат прав, а не дадут штраф?
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tosick
1488625499
хах
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каа
1488626129
А зачем ему деньги...?
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Джой
1488626274
Слетать в отпуск? У него вся жизнь отпуск
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diadushka
1488627286
пиар ход автоломбарда, причем примитивный и глупый! Но плохая реклама - тоже реклама)
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пряник929
1488628768
Зашугали Коку, теперь побоится линию чужой штрафной пересекать, а еще хуже - на чужую половинку ноги заносить...
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Par Mezan
1488630469
Кокорина в ломбард.
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gak71
1488631049
Уверен будет штраф, адвокаты у него не дешёвые.
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