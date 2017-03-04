Один из московских ломбардов предложил Кокорину сдать свой автомобиль на время лишения игрока прав

Исполнительный директор «Автоломбарда 38» Александра Довбня сообщила, что предложила нападающему «Зенита» Александру Кокорину сдать его автомобиль «Бентли» под залог на срок запрета на вождение.

Напомним, 25 февраля в столице футболист на своем транспортном средстве выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. Теперь форварду грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

«Мы любим футбол и переживаем за Александра. У него сейчас и так много проблем, мы хотим помочь хотя бы с автомобилем. Сам он из Питера, машина в Москве, прав того и гляди лишат. А у нас крытый охраняемый европаркинг в центре Москвы. Мы не стремимся нажиться на футболисте, а лишь хотим помочь ему преодолеть непростой период в жизни. Мы готовы выдать Александру до 90% от стоимости его автомобиля под самый низкий процент. Мы гарантируем сохранность автомобиля на весь период залога. Александр, в свою очередь, может распорядиться этой суммой на свое усмотрение. Например, слетать в отпуск, забыть о проблемах и сосредоточиться на футболе, а через полгода вернуться за машиной со спокойной душой», – сказала Довбня

Отмечается, что VIP-автоломбард уже обратился с предложением к представителям Кокорина, но ответа от самого игрока пока не получил.