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    Клопп заявил, что «Ливерпуль» летом купит новых игроков

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что в летнее трансферное окно его команду пополнят несколько новых игроков. Напомним, ранее немецкий специалист заявлял, что в футболе все помешаны на трансферах, забывая при этом про тренировки.

    «Мы все еще должны совершить правильные трансферы. На таком высоком уровне от этого никуда не деться. Если ты показываешь хорошую игру, то никто не будет просить у тебя новых игроков, но если у команды проблемы, просить о трансферах начинают все.

    На данный момент мы ведем работу. «Ливерпуль» будет тратить деньги этим летом», – заявил Клопп.

    После 26-ти туров АПЛ «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    04.03.2017 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 23:21

      да уж, желательно... трансферная политика у ливера последнее время странная.. берут непонятно что непонятно для каких целей..

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:08

      конечно купят, только концовку сезона не провали.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 марта 2017, 18:44

      В идеале попасть Клоппу и Ливерпулю в Лигу Чемпионов и качественно обновиться))

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