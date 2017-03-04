Александр Кержаков: «Надо доказать, что футбол в России не умер»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о задачах России на предстоящий чемпионат мира-2018. Также 34-летний форвард подчеркнул, что российские игроки должны попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах.

«Главное для нас – подготовиться морально. Это история, которая бывает один раз в жизни. Нам надо доказать, что футбол в России не умер. Что касается системы, думаю, после ЧМ будут довольно серьезные изменения.

Для развития нужен отъезд за границу, даже пусть не в топовые команды. Есть молодые, которые поехали пробовать себя, зная, что здесь ты можешь расти в тепличных условиях, получать достаточно приличные деньги только за то, что ты россиянин. Там ты каждую неделю играешь на самом высоком уровне против лучших футболистов мира», – приводит слова Кержакова «Собеседник».

В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков забил один гол в девяти матчах.