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    Александр Кержаков: «Надо доказать, что футбол в России не умер»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о задачах России на предстоящий чемпионат мира-2018. Также 34-летний форвард подчеркнул, что российские игроки должны попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах.

    «Главное для нас – подготовиться морально. Это история, которая бывает один раз в жизни. Нам надо доказать, что футбол в России не умер. Что касается системы, думаю, после ЧМ будут довольно серьезные изменения.

    Для развития нужен отъезд за границу, даже пусть не в топовые команды. Есть молодые, которые поехали пробовать себя, зная, что здесь ты можешь расти в тепличных условиях, получать достаточно приличные деньги только за то, что ты россиянин. Там ты каждую неделю играешь на самом высоком уровне против лучших футболистов мира», – приводит слова Кержакова «Собеседник».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков забил один гол в девяти матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 09:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 марта 2017, 12:57

      Пусть он не всегда забивал, но обороне покоя никогда не давал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 10:29

      Сегодня самое время доказывать -игру не сливайте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 4 марта 2017, 10:16

      Но уже в агонии

      1
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      Рейтинг: +134

      vinsent 4 марта 2017, 09:40

      ну хоть кому то есть что доказывать....Саня красавчик

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