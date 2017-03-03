Азмун и Бухаров выйдут с первых минут матча «Томь» – «Ростов»

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го утра российской Премьер-лиги между «Томью» и «Ростовом». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Бухаров.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.

«Томь»: Мелихов, Голышев, Попов, Чуперка, Пугин, Осипов, Митерев, Сасин, Букачев, Соболев, Гвинейский.

Запасные: Солосин, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Карымов.

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