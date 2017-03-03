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    Азмун и Бухаров выйдут с первых минут матча «Томь» – «Ростов»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го утра российской Премьер-лиги между «Томью» и «Ростовом». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Бухаров.

    Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.

    «Томь»: Мелихов, Голышев, Попов, Чуперка, Пугин, Осипов, Митерев, Сасин, Букачев, Соболев, Гвинейский.

    Запасные: Солосин, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Карымов.

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    Источник: РПЛ

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    03.03.2017 18:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 марта 2017, 20:27

      Всё хорошо,главное сохранить силы на МЮ!

      0
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      Рейтинг: +71

      Minusator 3 марта 2017, 19:06

      Надеемся что Азмуна не продадут. Украшение чемпионата.

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      Рейтинг: +116

      Pirboy 3 марта 2017, 18:57

      Ура! дождались :))))))))) Ростов вперед..

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 марта 2017, 18:38

      Попёрли транши из Европы...)))Выходят все из запасав...

      А вообще,за Томь надо болеть.!
      Не может связка такая с фамилиями не работать.
      А на острие атаки --ваще Гвинейский!"!

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