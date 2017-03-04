РФПЛ. ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»

В центральном матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0. Отметим, что хозяева поля заканчивали встречу вдесятером: за две желтые карточки, полученные в течение пяти минут, поле досрочно покинул полузащитник Понтус Вернблум.

Таким образом, «Зенит» набрал 36 очков, однако остался на втором месте в турнирной таблице. При этом отставание от лидирующего «Спартака», который свой матч проведет завтра против «Краснодара», сократилось до четырех баллов. ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников (Тошич, 90+2), Вернблум, Дзагоев, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Оланаре (Натхо, 74).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Жулиано, Данни (Молло, 82), Кокорин, Дзюба.

Предупреждения: Головин, 29; А. Березуцкий, 36; Вернблум, 65 – Гарсия, 65; Жирков, 90+3.

Удаление: Вернблум, 70 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ