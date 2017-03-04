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РФПЛ. ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»

4 марта 2017, 18:23
52

В центральном матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0. Отметим, что хозяева поля заканчивали встречу вдесятером: за две желтые карточки, полученные в течение пяти минут, поле досрочно покинул полузащитник Понтус Вернблум.

Таким образом, «Зенит» набрал 36 очков, однако остался на втором месте в турнирной таблице. При этом отставание от лидирующего «Спартака», который свой матч проведет завтра против «Краснодара», сократилось до четырех баллов. ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников (Тошич, 90+2), Вернблум, Дзагоев, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Оланаре (Натхо, 74).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Жулиано, Данни (Молло, 82), Кокорин, Дзюба.

Предупреждения: Головин, 29; А. Березуцкий, 36; Вернблум, 65 – Гарсия, 65; Жирков, 90+3.

Удаление: Вернблум, 70 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (52)
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B.G.
1488641206
Наискучнейшая игра двух середняков.
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sidul1
1488641519
два деревянных столба,впереди у Зенита,за счет лимита отбыли свой номер,зарплата идет.
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cska-62
1488641847
Сыграли вничью, а победил "Спартак"... :-(
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Супермачо
1488642309
Игра была равна - играли два г.... И это центральный матч тура... Надеюсь, что завтра хоть зрелище будет нормальное.
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GoLenaStop
1488642666
А я стол накрыла перед телевизором, готовила пол-дня, сели смотреть футбол... "Какое-то дерьмо!" - уходя, сказали гости. Неужели я так плохо готовлю?..Что же делать?... Ню-ю-ю...
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ttter
1488642740
Игра плохая. Ps: Спасибо командам за ничью!!!
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кто там
1488642960
Гарсия - это позор. после этого считать его мужиком, это себя не уважать.
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zarsm
1488643132
Игра уровня фнл
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turist82
1488643264
Ничья это хорошо! Завтра победить и будет +7 очков.
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Робинзон
1488643471
ожидаемо, но ставил на минимальную победу армейцев. господин Гончаренко наведёт ещё шороху. хороший тренер.
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