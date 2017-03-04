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    РФПЛ. ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»

    В центральном матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0. Отметим, что хозяева поля заканчивали встречу вдесятером: за две желтые карточки, полученные в течение пяти минут, поле досрочно покинул полузащитник Понтус Вернблум.

    Таким образом, «Зенит» набрал 36 очков, однако остался на втором месте в турнирной таблице. При этом отставание от лидирующего «Спартака», который свой матч проведет завтра против «Краснодара», сократилось до четырех баллов. ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников (Тошич, 90+2), Вернблум, Дзагоев, Головин, Ионов (Витиньо, 68), Оланаре (Натхо, 74).

    Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Маурисио (Эрнани, 81), Жулиано, Данни (Молло, 82), Кокорин, Дзюба.

    Предупреждения: Головин, 29; А. Березуцкий, 36; Вернблум, 65 – Гарсия, 65; Жирков, 90+3.

    Удаление: Вернблум, 70 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 18:23
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 21:50

      Есть много избитых фраз . К данному матчу никак нельзя применить - " боевая ничья " , скорее подойдет - " игра была равна , играли два г... "

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      Рейтинг: +289

      mango 4 марта 2017, 21:40

      Свалил наконецто с мясного сокера ,Мики оказался продажная мясная подстилка

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      Рейтинг: +1608

      кто там > mango 6 марта 2017, 13:46

      та мики еще норм) а екимук и сетилит те еще) на 10 суток посадили за правду в свой адрес.

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 4 марта 2017, 21:26

      Неужели не видно,что этого костолома вообще на поле пускать нельзя!!!
      Пусть цска и зенит уступят неспаведливо зазанимаемые места более достойным!!!

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 4 марта 2017, 19:51

      Как сказал цыган в интервью-Поле виновато!

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 4 марта 2017, 19:48

      "Зенит" явно не хотел играть,они ,похоже,сплавляют тренера.Это не факт,но такие разговоры ходят.А вот ЦСКА?Что мы увидели?Сборище не обученных людей,которые не умеют и не хотят уметь играть в футбол,но между тем получают бешеные деньги.Ионов,Дзагоев,Головин разве этих людей можно выпускать на поле?Что каждый из них создал за 90 минут игры?Кроме позора ничего!!!Видимо товарищ Гинер очень богатый человек,если держит и платит бешеные деньги этим недоучкам.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Boniel+ 4 марта 2017, 19:59

      Не печалься за Гинера. Платит он им за наш счет тв права, реклама, бюджет.

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 19:04

      ожидаемо, но ставил на минимальную победу армейцев. господин Гончаренко наведёт ещё шороху. хороший тренер.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 марта 2017, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ничья это хорошо! Завтра победить и будет +7 очков.

      -4
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      Рейтинг: +581

      Робинзон > turist82 4 марта 2017, 19:07

      даже если проиграть, не критично, но не верю я, что московские кабанчики сольют старт. дон Массимо их не поймёт и похоже, что команда это осознаёт.

      3
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 4 марта 2017, 18:58

      Игра уровня фнл

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 марта 2017, 18:56

      Пффф в меньшинстве будто целый матч сыграли!

      Скучные матчи у нас в футболе. Даже в створ не могли попасть до 77 минуты!

      3
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      Рейтинг: +1608

      кто там 4 марта 2017, 18:56

      Гарсия - это позор. после этого считать его мужиком, это себя не уважать.

      3
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Кронштадт65 4 марта 2017, 19:38

      Хотите посмотреть на мужиков?Сходите на завод))))

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > кто там 4 марта 2017, 19:53

      А там нет мужиков,одни кокощи!

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > lra 6 марта 2017, 13:48

      ну тебе лазурный виднее кто пи*ераст, а кто нет)
      или по твоему это норма была со стороны гарсии?

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