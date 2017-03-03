Сборная России проведет товарищеские матчи 5 и 9 июня

Сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча. Об этом сообщил президент РФС Виталий Муко.

«Матчи сборной в июне ориентировочно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй – домашним», – сказал Мутко.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России сыграет на групповой стадии турнира с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.