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    Сборная России проведет товарищеские матчи 5 и 9 июня

    Сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча. Об этом сообщил президент РФС Виталий Муко.

    «Матчи сборной в июне ориентировочно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй – домашним», – сказал Мутко.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России сыграет на групповой стадии турнира с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Источник: ТАСС

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    03.03.2017 13:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 марта 2017, 19:48

      Ху из мистер Виталий Муко ???
      Бомбардир, готов проверять ваши новости на грамматику 18 часов в сутки за 2000р в месяц! Результат гарантирую, ответственность - моё кредо! Пишите на мыло.

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      Рейтинг: +55

      Vaval 3 марта 2017, 15:25

      "Виталий Муко"

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 марта 2017, 14:20

      весной же хотели?

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