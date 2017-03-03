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    Грасия: «Анжи»? В Испании я не сталкивался с подобным»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 18-го тура чемпионата России против «Анжи». По словам испанского специалиста, за свою карьеру он еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы команда полностью изменилась за зиму.

    «Был большой перерыв. В Испании не бывает так, чтобы команда полностью менялась за зиму. У меня такого опыта нет, я никогда с этим не сталкивался. Вспоминая матч первого круга, мы проиграли дома. Но от этой игры уже нельзя отталкиваться при подготовке.

    Сейчас нам стоит посмотреть соперника по предсезонным матчам и кубковой игре. Там есть игроки, которые по ходу сезона перешли из команд РФПЛ и ФНЛ.

    Наш матч в Кубке против «СКА-Хабаровска», который тогда тренировал Григорян, тоже можно взять в качестве ориентира. Но он взял с собой в «Анжи» единственного игрока на позицию под нападающими», – отметил Грасия.

    Напомним, что матч «Анжи» – «Рубин» пройдет 6 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 12:29
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