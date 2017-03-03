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    Сакристан сосредоточен на «Реале Сосьедад», а не на «Барселоне»

    Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан сосредоточен на своей нынешней команде, старается не думать о возможном приглашении в «Барселону».

    «Моя главная цель на данный момент состоится в том, чтобы продолжить работу в «Реале Сосьедад». И добиться успехов с этой командой.

    Хочу остаться в этом клубе достаточно долгое время. Больше сказанного ничего нет и быть не может», – сказал Сакристан Sport.es.

    Напомним, главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о своем уходе из каталонского клуба в конце сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 11:53
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