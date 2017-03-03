Сакристан сосредоточен на «Реале Сосьедад», а не на «Барселоне»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан сосредоточен на своей нынешней команде, старается не думать о возможном приглашении в «Барселону».

«Моя главная цель на данный момент состоится в том, чтобы продолжить работу в «Реале Сосьедад». И добиться успехов с этой командой.

Хочу остаться в этом клубе достаточно долгое время. Больше сказанного ничего нет и быть не может», – сказал Сакристан Sport.es.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о своем уходе из каталонского клуба в конце сезона.