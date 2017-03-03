Рибери ждет победы «Баварии» в трех турнирах

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассчитывает в текущем сезоне одержать победу в розыгрышах чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов.

«Сейчас у нас подобралась достойная команда и много сильных игроков. Кроме того, у нас есть тренер, отлично выполняющий свою работу.

Сейчас у меня складываются такие же ощущения, как в сезоне-2012/13. «Бавария» в соответствующем состоянии, в команде почти нет травмированных, и все игроки настроены решительно.

Если мы сыграем в оставшихся матчах в сезоне, как с «Арсеналом» или с «Шальке-04» в первом тайме, то впереди нас ждут три очень приятных месяца», – сказал Рибери.

Напомним, что в сезоне-2012/13 «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса одержала победу на всех трех турнирах.