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    Рибери ждет победы «Баварии» в трех турнирах

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассчитывает в текущем сезоне одержать победу в розыгрышах чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов.

    «Сейчас у нас подобралась достойная команда и много сильных игроков. Кроме того, у нас есть тренер, отлично выполняющий свою работу.

    Сейчас у меня складываются такие же ощущения, как в сезоне-2012/13. «Бавария» в соответствующем состоянии, в команде почти нет травмированных, и все игроки настроены решительно.

    Если мы сыграем в оставшихся матчах в сезоне, как с «Арсеналом» или с «Шальке-04» в первом тайме, то впереди нас ждут три очень приятных месяца», – сказал Рибери.

    Напомним, что в сезоне-2012/13 «Бавария» под руководством Юппа Хайнкеса одержала победу на всех трех турнирах.

    Источник: Bild

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    03.03.2017 07:32
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