Смородская: «При мне «Локомотив» из середняка превратился в амбициозный и серьезный клуб»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что под ее руководством московский клуб из середняка превратилась в амбициозный и серьезный клуб. Напомним, функционер возглавляла железнодорожников с 2010 по 2016 год.

– Василий Уткин назвал вас лучшим президентом РФПЛ за всю ее историю. Вы согласны?

– Во-первых, оценивать себя – не моя задача. Второе – мы делали очень хорошую работу в клубе. Мы ставили его на правильные рельсы, мы его туда поставили, и он по ним поехал. Поэтому мне не предлагали никакие распилы. Все понимали, что эти предложения никогда не будут приняты. Это очень о многом говорит.

– До вас «Локомотив» шел не по тем рельсам?

– При Наумове клуб был середняком, который ни на что не претендовал. И тут вдруг начал бороться за Кубок, за место в тройке. Так что создание прецедента, что из середняка можно сделать серьезный, амбициозный, прекрасно отлаженный клуб – это результат.

Кроме того, мы совершили трансферы, которые украсили чемпионат России. Не было ни одного перехода, за который меня бы не ругали. Меня ругали за всех. Но я считаю, что Чорлука – украшение чемпионата. Виталий Денисов – один из лучших левых защитников, он уже три сезона входит в топ-33. А мы его брали бесплатно. Н'Дойе из «Копенгагена», а мы его продали в АПЛ за четыре месяца до конца контракта почти за 5 миллионов евро. Ниасс…Пейчинович... Я могу еще многих назвать, и они все украсили наш футбол. Это были достойные трансферы. Есть менее удачные, но совсем провальных нет. Потому что мы всех, кто не подошел, продали. То есть мы выручили деньги. А это непросто.

Напомним, Смородская покинула пост президента «Локомотива» летом прошлого года. На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.