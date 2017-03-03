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  • Смородская: «При мне «Локомотив» из середняка превратился в амбициозный и серьезный клуб»

Смородская: «При мне «Локомотив» из середняка превратился в амбициозный и серьезный клуб»

3 марта 2017, 00:25
29

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что под ее руководством московский клуб из середняка превратилась в амбициозный и серьезный клуб. Напомним, функционер возглавляла железнодорожников с 2010 по 2016 год.

– Василий Уткин назвал вас лучшим президентом РФПЛ за всю ее историю. Вы согласны?

– Во-первых, оценивать себя – не моя задача. Второе – мы делали очень хорошую работу в клубе. Мы ставили его на правильные рельсы, мы его туда поставили, и он по ним поехал. Поэтому мне не предлагали никакие распилы. Все понимали, что эти предложения никогда не будут приняты. Это очень о многом говорит.

– До вас «Локомотив» шел не по тем рельсам?

– При Наумове клуб был середняком, который ни на что не претендовал. И тут вдруг начал бороться за Кубок, за место в тройке. Так что создание прецедента, что из середняка можно сделать серьезный, амбициозный, прекрасно отлаженный клуб – это результат.

Кроме того, мы совершили трансферы, которые украсили чемпионат России. Не было ни одного перехода, за который меня бы не ругали. Меня ругали за всех. Но я считаю, что Чорлука – украшение чемпионата. Виталий Денисов – один из лучших левых защитников, он уже три сезона входит в топ-33. А мы его брали бесплатно. Н'Дойе из «Копенгагена», а мы его продали в АПЛ за четыре месяца до конца контракта почти за 5 миллионов евро. Ниасс…Пейчинович... Я могу еще многих назвать, и они все украсили наш футбол. Это были достойные трансферы. Есть менее удачные, но совсем провальных нет. Потому что мы всех, кто не подошел, продали. То есть мы выручили деньги. А это непросто.

Напомним, Смородская покинула пост президента «Локомотива» летом прошлого года. На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (29)
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Torvald64
1488490441
Что-то у Вас, девушка, не то с причинно-следственными связями. Перед Вашим приходом Локомотив был амбициозным клубом, а сейчас мы, если в еврокубки попадаем, радуемся так, будто мы и не за Локомотив болеем, а за Уфу какую... >Мы ставили его на правильные рельсы, мы его туда поставили, и он по ним поехал Ну да, если рельсы вели в тупик, и именно туда Вы и хотели всех нас направить, то да, действительно всё сделали правильно.
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zico2205
1488490531
Оооооооооооооооооо....Мадам ....У вас - мания величия....Сходите в институт Сербского....Да и Васю Уткина с собой прихватите....Я думаю ,что для Локо, имена Лоськова и Семина намного больше значат....А по выгодным перепродажам- вы и в пыль к Гинеру не попадаете....Вот он реально заработал на этом столько бабла, сколько вам и не снилось...
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Аид666
1488508780
середняк стал после ухода Семина... а в целом сейчас мне кажется уже скатывается что дальше некуда
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Амба Нагорск
1488514745
Взяла ЛЧ, на худой конец ЛЕ ?
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Igor Belousov
1488515318
врешь ты все
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wobaekat
1488516384
Бесспорно, до прихода Смородской Локо был средненьким клубом. Чемпионства, кубки, яркая игра в ЛЧ - все это ерунда в сравнении с третьим местом в 2014
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altezzik
1488517625
Ну тетя Оля не угробила клуб полностью, в принципе ниже какой-то планки не опустились, но до неё было лучше.
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Микояновский мясокомбинат
1488518973
Смородская: «При мне «Локомотив» из середняка превратился в амбициозный и серьезный клуб»... Во-первых, оценивать себя – не моя задача... Трофеи прям посыпались.
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pegas1276
1488529309
во старушку понесло, что сказать "гуру футбола" есть и будет )))
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63_Camapa_63
1488529899
До Смородской локомотив был паровозниками а с ней стал проводницами
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