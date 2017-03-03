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    Смородская: «При мне «Локомотив» из середняка превратился в амбициозный и серьезный клуб»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что под ее руководством московский клуб из середняка превратилась в амбициозный и серьезный клуб. Напомним, функционер возглавляла железнодорожников с 2010 по 2016 год.

    – Василий Уткин назвал вас лучшим президентом РФПЛ за всю ее историю. Вы согласны?

    – Во-первых, оценивать себя – не моя задача. Второе – мы делали очень хорошую работу в клубе. Мы ставили его на правильные рельсы, мы его туда поставили, и он по ним поехал. Поэтому мне не предлагали никакие распилы. Все понимали, что эти предложения никогда не будут приняты. Это очень о многом говорит.

    – До вас «Локомотив» шел не по тем рельсам?

    – При Наумове клуб был середняком, который ни на что не претендовал. И тут вдруг начал бороться за Кубок, за место в тройке. Так что создание прецедента, что из середняка можно сделать серьезный, амбициозный, прекрасно отлаженный клуб – это результат.

    Кроме того, мы совершили трансферы, которые украсили чемпионат России. Не было ни одного перехода, за который меня бы не ругали. Меня ругали за всех. Но я считаю, что Чорлука – украшение чемпионата. Виталий Денисов – один из лучших левых защитников, он уже три сезона входит в топ-33. А мы его брали бесплатно. Н'Дойе из «Копенгагена», а мы его продали в АПЛ за четыре месяца до конца контракта почти за 5 миллионов евро. Ниасс…Пейчинович... Я могу еще многих назвать, и они все украсили наш футбол. Это были достойные трансферы. Есть менее удачные, но совсем провальных нет. Потому что мы всех, кто не подошел, продали. То есть мы выручили деньги. А это непросто.

    Напомним, Смородская покинула пост президента «Локомотива» летом прошлого года. На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

    Источник: Eurosport.ru

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    03.03.2017 00:25
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4844

      neveldomha 3 марта 2017, 16:04

      Ладно, выпросила окаянная. С наступающим 8 марта вас, Ольга Юрьевна!

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 3 марта 2017, 14:57

      Смешная тетка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 марта 2017, 12:40

      Ой, как нескромно! Хвастать-то ей нечем.

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 3 марта 2017, 11:31

      До Смородской локомотив был паровозниками а с ней стал проводницами

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 марта 2017, 11:21

      во старушку понесло, что сказать "гуру футбола" есть и будет )))

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 3 марта 2017, 09:23

      Вам с Уткиным на пару сказки писать

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 3 марта 2017, 09:17

      Ибанашка

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 3 марта 2017, 08:29

      Смородская: «При мне «Локомотив» из середняка превратился в амбициозный и серьезный клуб»... Во-первых, оценивать себя – не моя задача...
      Трофеи прям посыпались.

      3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 3 марта 2017, 08:07

      Ну тетя Оля не угробила клуб полностью, в принципе ниже какой-то планки не опустились, но до неё было лучше.

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 3 марта 2017, 07:46

      Бесспорно, до прихода Смородской Локо был средненьким клубом. Чемпионства, кубки, яркая игра в ЛЧ - все это ерунда в сравнении с третьим местом в 2014

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