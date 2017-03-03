Дмитрий Комбаров: «Каррера эмоции подкрепляет нецензурными словечками, думая, что мы ничего не понимаем»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера любит ругаться матом на итальянском языке. Напомним, специалист возглавил московский клуб летом прошлого года.

– У Кобелева два любимых слова – «Нет» и «Зачем?». У Карпина – «Ну и?..» Любимые слова Карреры?

– Эмоции подкрепляет нецензурными словечками. Не буду повторять.

– На русском?! Уже научили?

– Ну что вы, на итальянском! Думает, мы не понимаем. Но, во-первых, у нас Боккетти долго играет, да и я часто ездил в сборную к Капелло, тот через переводчика общался. У него тоже проскакивали фразочки. А у меня отложилось.

В нынешнем сезоне Комбаров провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, занеся себе в актив три результативных передачи. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.