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  • Дмитрий Комбаров: «Каррера эмоции подкрепляет нецензурными словечками, думая, что мы ничего не понимаем»

Дмитрий Комбаров: «Каррера эмоции подкрепляет нецензурными словечками, думая, что мы ничего не понимаем»

3 марта 2017, 00:02
11

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера любит ругаться матом на итальянском языке. Напомним, специалист возглавил московский клуб летом прошлого года.

– У Кобелева два любимых слова – «Нет» и «Зачем?». У Карпина – «Ну и?..» Любимые слова Карреры?

– Эмоции подкрепляет нецензурными словечками. Не буду повторять.

– На русском?! Уже научили?

– Ну что вы, на итальянском! Думает, мы не понимаем. Но, во-первых, у нас Боккетти долго играет, да и я часто ездил в сборную к Капелло, тот через переводчика общался. У него тоже проскакивали фразочки. А у меня отложилось.

В нынешнем сезоне Комбаров провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, занеся себе в актив три результативных передачи. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (11)
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алекс88
1488491003
Вот это мляяя новость года прямо...чудо редакторы... Вам на год хватит таких новостей...пишите про всех тренеров и игроков...
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meiram
1488491916
Не выноси сор из избы!
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Fedulz-13th
1488493074
Да какая разница, кто и как говорит, главное в каждомматче должна быть отдача на 100%..
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ЮЗИК
1488510332
Если по другому не понимают его,то правильно делает,с вами же по другому нельзя
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Опорник84
1488514742
Маты проскакивают для связки слов! Не чего страшного!
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Maxim Nik
1488521192
Это вредная привычка, надо избавляться.
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nemolod
1488521384
Так скажите ему пусть "выражается" на русском,чтоб всем понятно было!
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спартак спартаков1
1488527935
мат не имеет языка
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