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    Дмитрий Комбаров: «Каррера эмоции подкрепляет нецензурными словечками, думая, что мы ничего не понимаем»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера любит ругаться матом на итальянском языке. Напомним, специалист возглавил московский клуб летом прошлого года.

    – У Кобелева два любимых слова – «Нет» и «Зачем?». У Карпина – «Ну и?..» Любимые слова Карреры?

    – Эмоции подкрепляет нецензурными словечками. Не буду повторять.

    – На русском?! Уже научили?

    – Ну что вы, на итальянском! Думает, мы не понимаем. Но, во-первых, у нас Боккетти долго играет, да и я часто ездил в сборную к Капелло, тот через переводчика общался. У него тоже проскакивали фразочки. А у меня отложилось.

    В нынешнем сезоне Комбаров провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, занеся себе в актив три результативных передачи. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 00:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 марта 2017, 10:58

      мат не имеет языка

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 3 марта 2017, 09:09

      Так скажите ему пусть "выражается" на русском,чтоб всем понятно было!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 марта 2017, 09:06

      Это вредная привычка, надо избавляться.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 марта 2017, 07:19

      Маты проскакивают для связки слов! Не чего страшного!

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 марта 2017, 06:05

      Если по другому не понимают его,то правильно делает,с вами же по другому нельзя

      0
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 3 марта 2017, 01:17

      Да какая разница, кто и как говорит, главное в каждомматче должна быть отдача на 100%..

      -1
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      Рейтинг: +395

      meiram 3 марта 2017, 00:58

      Не выноси сор из избы!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 марта 2017, 00:43

      Вот это мляяя новость года прямо...чудо редакторы... Вам на год хватит таких новостей...пишите про всех тренеров и игроков...

      2
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      Рейтинг: +48

      Boby > алекс88 3 марта 2017, 05:56

      А кто не выражается.

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > Boby 3 марта 2017, 09:10

      Есть такие люди.

      1
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      Рейтинг: +17

      SAM 77 > алекс88 31 марта 2017, 20:18

      Ты за что это заминусовал мой комент пёс азерски?

      0
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