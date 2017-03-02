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  • Смородская: «Тарасов и футболка с Путиным? Впервые за шесть лет вышла из себя и накричала на футболиста»

Смородская: «Тарасов и футболка с Путиным? Впервые за шесть лет вышла из себя и накричала на футболиста»

2 марта 2017, 22:47
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об инциденте с участием полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова после матча Лиги Европы против «Фенербахче» в прошлом году. Напомним, по окончании встречи хавбек продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимиром Путиным, чем вызвал всеобщее негодование.

– То, что майку с Путиным Тарасову посоветовали вы, – тоже цирк?

– Конечно! До сих пор загадка, почему появилась эта ложная информация. Я слушала «Эхо Москвы», и то, что заявил Венедиктов, меня потрясло. После этого отношусь к нему по-другому. А Тарасова я тогда очень ругала. За шесть лет я впервые вышла из себя. Кричала: «Кто тебе позволил это на футбольном поле?»

В команде ведь никто не знал о его намерении. Он прятал футболку. Потом объяснял: «Я вот так хотел выразить поддержку» – «Да на здоровье! Выйди после игры со стадиона, встань и выражай уважение и поддержку! Но на поле никаких акций проводить нельзя, это запрещено регламентом».

– Когда-нибудь еще так реагировали?

– Никогда не кричала на команду даже из-за плохих результатов. Игроки боялись другого: «Ой, сейчас приедет, будет молчать». Орать мне не свойственно, не мой характер.

Добавим, что Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год, покинув московский клуб минувшим летом.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Смородская Ольга
Комментарии (4)
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Armagiddon
1488484602
ПАТРИОТ Надену с Путиным футболку, На поле гордо выйду я, Играю плохо, а что толку? Зато теперь известен я. Все обо мне заговорили, Причина этому проста, Я не в футбол играл красиво, Всего лишь тупанул слегка. Все в целом хвалят мой поступок, Хоть он достоин мудака, Но ведь на майке моей Путин, Я - патриот - гордись страна. Насрать, что клуб свой подставляю, Насрать на правила игры, Я президента прославляю, А ТЫ что сделал для страны? Зато теперь герой я в прессе, На матч-тв боготворят. И обо мне слагают песни Везде и всюду говорят. На самом деле мне печально, И хочется глаза закрыть, О чём же думал изначально? Но не о том чтоб гол забить. Себя ли думал пропиарить, Иль правила он не читал, Одно известно нам ребята, Что клуб с Тарасовым попал
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Kollljan
1488513564
Баба есть баба. Теперь будет всех грязью поливать.
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Микояновский мясокомбинат
1488530532
Впервые за шесть лет вышла из себя и накричала на футболиста,но вернуться не смогла......уволили.
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