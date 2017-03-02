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    Смородская: «Тарасов и футболка с Путиным? Впервые за шесть лет вышла из себя и накричала на футболиста»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об инциденте с участием полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова после матча Лиги Европы против «Фенербахче» в прошлом году. Напомним, по окончании встречи хавбек продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимиром Путиным, чем вызвал всеобщее негодование.

    – То, что майку с Путиным Тарасову посоветовали вы, – тоже цирк?

    – Конечно! До сих пор загадка, почему появилась эта ложная информация. Я слушала «Эхо Москвы», и то, что заявил Венедиктов, меня потрясло. После этого отношусь к нему по-другому. А Тарасова я тогда очень ругала. За шесть лет я впервые вышла из себя. Кричала: «Кто тебе позволил это на футбольном поле?»

    В команде ведь никто не знал о его намерении. Он прятал футболку. Потом объяснял: «Я вот так хотел выразить поддержку» – «Да на здоровье! Выйди после игры со стадиона, встань и выражай уважение и поддержку! Но на поле никаких акций проводить нельзя, это запрещено регламентом».

    – Когда-нибудь еще так реагировали?

    – Никогда не кричала на команду даже из-за плохих результатов. Игроки боялись другого: «Ой, сейчас приедет, будет молчать». Орать мне не свойственно, не мой характер.

    Добавим, что Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год, покинув московский клуб минувшим летом.

    Источник: Eurosport.ru

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    02.03.2017 22:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 3 марта 2017, 11:42

      Впервые за шесть лет вышла из себя и накричала на футболиста,но вернуться не смогла......уволили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 3 марта 2017, 06:59

      Баба есть баба. Теперь будет всех грязью поливать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 2 марта 2017, 22:56

      ПАТРИОТ

      Надену с Путиным футболку,
      На поле гордо выйду я,
      Играю плохо, а что толку?
      Зато теперь известен я.
      Все обо мне заговорили,
      Причина этому проста,
      Я не в футбол играл красиво,
      Всего лишь тупанул слегка.
      Все в целом хвалят мой поступок,
      Хоть он достоин мудака,
      Но ведь на майке моей Путин,
      Я - патриот - гордись страна.
      Насрать, что клуб свой подставляю,
      Насрать на правила игры,
      Я президента прославляю,
      А ТЫ что сделал для страны?
      Зато теперь герой я в прессе,
      На матч-тв боготворят.
      И обо мне слагают песни
      Везде и всюду говорят.
      На самом деле мне печально,
      И хочется глаза закрыть,
      О чём же думал изначально?
      Но не о том чтоб гол забить.
      Себя ли думал пропиарить,
      Иль правила он не читал,
      Одно известно нам ребята,
      Что клуб с Тарасовым попал

      6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Armagiddon 2 марта 2017, 23:21

      Здорово, в точку!

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