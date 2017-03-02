Подольски летом перейдет в японский клуб

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски определился с клубом, в котором продолжит карьеру по окончании сезона.
«Могу подтвердить, что по завершении сезона перейду в «Виссел Кобэ». Это не решение против «Галатасаря», а новый вызов. Позже дам больше информации.
Но в данный момент я намерен помочь «Галатасараю» и нашим невероятным фанатам», — написал немец в Instagram.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги нападающий забил четыре гола в 15-ти матчах. Команда занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось о том, что в Японии Подольски будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.
Источник: Instagram