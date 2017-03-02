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Подольски летом перейдет в японский клуб

2 марта 2017, 13:13
3

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски определился с клубом, в котором продолжит карьеру по окончании сезона.

«Могу подтвердить, что по завершении сезона перейду в «Виссел Кобэ». Это не решение против «Галатасаря», а новый вызов. Позже дам больше информации.

Но в данный момент я намерен помочь «Галатасараю» и нашим невероятным фанатам», — написал немец в Instagram.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги нападающий забил четыре гола в 15-ти матчах. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, что в Японии Подольски будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

Источник: Instagram
Турция. Суперлига Галатасарай Виссел Кобе Подольски Лукас
Комментарии (3)
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MrVanes-Zenit
1488464272
Сломал систему Или может просто перепутал Китай с Японией?
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baltica
1488483220
Сдулся еще лет пять-шесть назад.Даже в Эмираты и Китай не зовут...
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