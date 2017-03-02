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    Подольски летом перейдет в японский клуб

    Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски определился с клубом, в котором продолжит карьеру по окончании сезона.

    «Могу подтвердить, что по завершении сезона перейду в «Виссел Кобэ». Это не решение против «Галатасаря», а новый вызов. Позже дам больше информации.

    Но в данный момент я намерен помочь «Галатасараю» и нашим невероятным фанатам», — написал немец в Instagram.

    В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги нападающий забил четыре гола в 15-ти матчах. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

    Ранее сообщалось о том, что в Японии Подольски будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

    Источник: Instagram

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    02.03.2017 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      baltica 2 марта 2017, 22:33

      Сдулся еще лет пять-шесть назад.Даже в Эмираты и Китай не зовут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 2 марта 2017, 17:17

      Сломал систему
      Или может просто перепутал Китай с Японией?

      1
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      ...
      Рейтинг: +496

      firs04 > MrVanes-Zenit 2 марта 2017, 17:30

      Глаза то у них одного разреза, а с названием страны пох...

      0
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