Подольски летом перейдет в японский клуб

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски определился с клубом, в котором продолжит карьеру по окончании сезона.

«Могу подтвердить, что по завершении сезона перейду в «Виссел Кобэ». Это не решение против «Галатасаря», а новый вызов. Позже дам больше информации.

Но в данный момент я намерен помочь «Галатасараю» и нашим невероятным фанатам», — написал немец в Instagram.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги нападающий забил четыре гола в 15-ти матчах. Команда занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, что в Японии Подольски будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.