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    Подольски будет зарабатывать в Китае 9 миллионов в год

    Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски может продолжить карьеру в китайском чемпионате. У 31-летнего форварда есть серьезное предложение от «Гуанчжоу Эвергранд», согласно которому он сможет зарабатывать девять миллионов евро в год. Сам трансфер из «Галатасарая» оценивается в 20 миллионов евро.

    Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Bild

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    28.12.2016 10:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 декабря 2016, 13:40

      Нормально. Турки сбросят балласт, получат денег на новые приобретения, а Подольски уже и не тянет, а в Китае каждый звезда кто приезжает из другой страны. Только вот своих у них нет и вряд ли скоро будут. Хотя Хао Хайдонг было время в Европе играл.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 28 декабря 2016, 13:03

      Китай - собирает пенсионеров и платит им, как звездам)

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 28 декабря 2016, 11:21

      Хорошая сделка для Галатасарая и для Подольски, но для Гунчжоу Эвергрант это деньги на ветер, а ну да ладно их и них много)))...

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