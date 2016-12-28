Подольски будет зарабатывать в Китае 9 миллионов в год

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски может продолжить карьеру в китайском чемпионате. У 31-летнего форварда есть серьезное предложение от «Гуанчжоу Эвергранд», согласно которому он сможет зарабатывать девять миллионов евро в год. Сам трансфер из «Галатасарая» оценивается в 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2018 года.