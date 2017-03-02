Анчелотти: «Бавария» показала сильную игру»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не скрывал удовлетворения от результата в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Шальке-04».

«Мы с первых минут показали сильную игру, применяя прессинг по всему полю против соперника. Поэтому нам удалось оказывать высокое давление на оборону «Шальке», а значит и контролировать ход игры», – сказал Анчелотти после финального свистка.

Матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» – «Шальке-04» закончился со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал нападающий Роберт Левандовски.