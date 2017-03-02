Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти: «Бавария» показала сильную игру»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не скрывал удовлетворения от результата в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Шальке-04».

    «Мы с первых минут показали сильную игру, применяя прессинг по всему полю против соперника. Поэтому нам удалось оказывать высокое давление на оборону «Шальке», а значит и контролировать ход игры», – сказал Анчелотти после финального свистка.

    Матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» – «Шальке-04» закончился со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал нападающий Роберт Левандовски.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2017 07:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11