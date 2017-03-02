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    Неизвестный предложил «Ростову» 170 тысяч, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича

    Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что в клуб позвонил неизвестный человек, который предложил деньги за то, чтобы его сын вывел на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей, чтобы его сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», – сообщил Бодылевский.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта.

    Источник: Twitter

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    02.03.2017 01:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 марта 2017, 20:43

      "Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей"
      -А очень известный предложил 500))))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2017, 19:25

      Представьте....деньги заплачены,мальчик в предвкушении....а Ибра в запасе....)))) А после матча,любящий папа попросит деньги назад....ааххахаха

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ЖОРРО 2 марта 2017, 20:41

      И как попросит)))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > андрей андреев 3 марта 2017, 15:17

      это точно)

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2017, 19:24

      Все внимательно следим за мальчиком,который будет идти с Ибрагимовичем....))))))

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ЖОРРО 7 марта 2017, 20:28

      нверное ротенберг?

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > спанчес 7 марта 2017, 23:36

      Возможно))))

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 марта 2017, 14:13

      Лучше бы выкупил билеты да раздал людям, которые не могут себе этого позволить, но хотели бы попасть на матч..
      170 - странная сумма, округлил бы что-ли..

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka > Таганский 2 марта 2017, 18:25

      Неизвестный предлагал 300 тысяч, но в новость попало 170.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Таганский 7 марта 2017, 20:28

      сколько есть столько и предложил

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 марта 2017, 10:14

      это официальная стартовая цена )))

      Еще есть места рядом с Погбой, Де Хеа, ущипнуть за жопу Моуриньо, ну и Руни за уши потягать )))

      7
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      Рейтинг: +264

      dimid 2 марта 2017, 09:22

      новость похожа на открытый аукцион, стартовая цена 170 тыс, кто больше?

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 2 марта 2017, 08:42

      Не всё в мире покупается деньгами!

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 2 марта 2017, 05:26

      Начальная цена Лота № 1 - 300 тыс. :)))))))))))

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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 марта 2017, 05:21

      Вот ещё один способ заработка.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 марта 2017, 02:04

      Маловато наверное предложил- другие перекупили........А вообще то любой (футбольный) родитель многого бы не пожалел, для встречи своего сына с легендой футбола....и что в этом зазорного???? Да у нас уже давным -давно все продается и покупается...Вот и до этого дело дошло....Какая страна-такие и события...

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