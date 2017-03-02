Неизвестный предложил «Ростову» 170 тысяч, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что в клуб позвонил неизвестный человек, который предложил деньги за то, чтобы его сын вывел на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей, чтобы его сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», – сообщил Бодылевский.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта.