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  • Неизвестный предложил «Ростову» 170 тысяч, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича

Неизвестный предложил «Ростову» 170 тысяч, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича

2 марта 2017, 01:45
16

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский сообщил, что в клуб позвонил неизвестный человек, который предложил деньги за то, чтобы его сын вывел на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей, чтобы его сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», – сообщил Бодылевский.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта.

Источник: Twitter
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (16)
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zico2205
1488409468
Маловато наверное предложил- другие перекупили........А вообще то любой (футбольный) родитель многого бы не пожалел, для встречи своего сына с легендой футбола....и что в этом зазорного???? Да у нас уже давным -давно все продается и покупается...Вот и до этого дело дошло....Какая страна-такие и события...
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ДСА
1488421284
Вот ещё один способ заработка.
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Pirboy
1488421563
Начальная цена Лота № 1 - 300 тыс. :)))))))))))
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meiram
1488433376
Не всё в мире покупается деньгами!
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dimid
1488435727
новость похожа на открытый аукцион, стартовая цена 170 тыс, кто больше?
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FanatSerj
1488438852
это официальная стартовая цена )))
Еще есть места рядом с Погбой, Де Хеа, ущипнуть за жопу Моуриньо, ну и Руни за уши потягать )))
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Таганский
1488453230
Лучше бы выкупил билеты да раздал людям, которые не могут себе этого позволить, но хотели бы попасть на матч.. 170 - странная сумма, округлил бы что-ли..
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ЖОРРО
1488471861
Все внимательно следим за мальчиком,который будет идти с Ибрагимовичем....))))))
Ответить
ЖОРРО
1488471958
Представьте....деньги заплачены,мальчик в предвкушении....а Ибра в запасе....)))) А после матча,любящий папа попросит деньги назад....ааххахаха
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андрей андреев
1488476613
"Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей" -А очень известный предложил 500))))
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