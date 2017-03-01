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    Маскерано сделал первый голевой пас за «Барселону»

    В матче 25-го тура Примеры «Барселона» у себя дома одержала разгромную победу над хихонским «Спортингом» – 6:1. Отметим, что в составе каталонского клуба одну из голевых передач на свой счет записал защитник Хавьер Маскерано, для которого данный результативный пас стал первым за время выступления в составе сине-гранатовых.

    Напомним, Маскерано выступает за «Барселону» c 2010 года. За это время 32-летний аргентинец 187 раз выходил на поле в форме каталонского клуба. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-гранатовых в Примере 16 матчей, в которых заработал пять желтых карточек.

    Источник: Opta

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    01.03.2017 23:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      9SLIP9 2 марта 2017, 02:20

      Бомбардир в своём стиле!!!Сам не знаю зачем я открываю этот дерьмосайт!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 2 марта 2017, 00:46

      Поздравляю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Александр5535 2 марта 2017, 00:16

      Сезон 2012-2013 первый матч супер кубка Испании голевой пас на Педро!!!!

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