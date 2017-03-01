Маскерано сделал первый голевой пас за «Барселону»

В матче 25-го тура Примеры «Барселона» у себя дома одержала разгромную победу над хихонским «Спортингом» – 6:1. Отметим, что в составе каталонского клуба одну из голевых передач на свой счет записал защитник Хавьер Маскерано, для которого данный результативный пас стал первым за время выступления в составе сине-гранатовых.

Напомним, Маскерано выступает за «Барселону» c 2010 года. За это время 32-летний аргентинец 187 раз выходил на поле в форме каталонского клуба. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-гранатовых в Примере 16 матчей, в которых заработал пять желтых карточек.