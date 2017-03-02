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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

    «Манчестер Сити» в ответном поединке 1/8 финала Кубка Англии одержал крупную победу над «Хаддерсфилд Таун». Два гола в составе «горожан» забил нападающий Серхио Агуэро.

    Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Мидлсбро».

    Кубок Англии. 1/8 финала, повторный матч

    Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун – 5:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Банн, 7; 1:1 – Сане, 30; 2:1 – Агуэро, 35 (с пенальти); 3:1 – Сабалета, 38; 4:1 – Агуэро, 73; 5:1 – Ихеначо, 90.

    Первый матч – 0:0.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 00:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +161

      gandyv 2 марта 2017, 08:12

      зато кэф. неплохой взял. с форой -3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 2 марта 2017, 07:27

      МС, вы не выиграете кубок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 2 марта 2017, 01:24

      кто бы спорил

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 2 марта 2017, 00:54

      ну это предсказуемо было

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