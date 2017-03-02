Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

«Манчестер Сити» в ответном поединке 1/8 финала Кубка Англии одержал крупную победу над «Хаддерсфилд Таун». Два гола в составе «горожан» забил нападающий Серхио Агуэро.
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Мидлсбро».
Кубок Англии. 1/8 финала, повторный матч
Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун – 5:1 (3:1)
Голы: 0:1 – Банн, 7; 1:1 – Сане, 30; 2:1 – Агуэро, 35 (с пенальти); 3:1 – Сабалета, 38; 4:1 – Агуэро, 73; 5:1 – Ихеначо, 90.
Первый матч – 0:0.
Источник: Бомбардир.ру