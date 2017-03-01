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    Семин: «Победа – главное, что сейчас нужно «Локомотиву»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно», который завершился для его подопечных победой с минимальным счетом 1:0. По его словам, московская команда показала на поле результат, достойный итогового успеха.

    «Команда показала на поле победный результат. Сегодня победа – самое главное, что нужно «Локомотиву». Мы в полуфинале. Посмотрите, какие напряженные были встречи 1/4 финала. На старте сезона практически все соперники находятся в одинаковом состоянии.

    Сегодня футбол был напряженный, может быть, не очень красивый, но с изобилием единоборств, в которых мы даже эпизодически где-то уступали. Очень хорошо сыграли в обороне. В целом, так и планировали», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Отметим, что соперником «Локомотива» в 1/2 финала Кубка России станет «Уфа», ранее обыгравшая «Анжи» (1:0). Встреча пройдет 5 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 21:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2017, 19:02

      Матёрый Шпалыч ведёт проторенной дорожкой к кубку)))

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