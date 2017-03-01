Семин: «Победа – главное, что сейчас нужно «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно», который завершился для его подопечных победой с минимальным счетом 1:0. По его словам, московская команда показала на поле результат, достойный итогового успеха.

«Команда показала на поле победный результат. Сегодня победа – самое главное, что нужно «Локомотиву». Мы в полуфинале. Посмотрите, какие напряженные были встречи 1/4 финала. На старте сезона практически все соперники находятся в одинаковом состоянии.

Сегодня футбол был напряженный, может быть, не очень красивый, но с изобилием единоборств, в которых мы даже эпизодически где-то уступали. Очень хорошо сыграли в обороне. В целом, так и планировали», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что соперником «Локомотива» в 1/2 финала Кубка России станет «Уфа», ранее обыгравшая «Анжи» (1:0). Встреча пройдет 5 апреля.