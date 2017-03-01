Кубок России. «Локомотив» обыграл «Тосно» и пробился в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Тосно» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе железнодорожников стал Алексей Миранчук, который во время зимнего трансферного окна был близок к уходу из команды.

Таким образом, московский клуб пробился в полуфинал Кубка России. Соперником красно-зеленых на данной стадии турнира станет «Уфа», которая ранее одолела «Анжи» (1:0).

Отметим, что действующим обладателем Кубка России является «Зенит».

Кубок России. 1/4 финала

Локомотив (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Миранчук, 19.

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