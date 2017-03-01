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    Кубок России. «Локомотив» обыграл «Тосно» и пробился в полуфинал

    В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Тосно» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе железнодорожников стал Алексей Миранчук, который во время зимнего трансферного окна был близок к уходу из команды.

    Таким образом, московский клуб пробился в полуфинал Кубка России. Соперником красно-зеленых на данной стадии турнира станет «Уфа», которая ранее одолела «Анжи» (1:0).

    Отметим, что действующим обладателем Кубка России является «Зенит».

    Кубок России. 1/4 финала

    Локомотив (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Миранчук, 19.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 21:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 марта 2017, 01:27

      С победой, еще один шаг к еврокубкам!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 1 марта 2017, 22:20

      Локо с победой. Ари с дебютом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +169

      Smolov90 > gosproektikabinet 1 марта 2017, 23:06

      Я думал ты уснул как всегда. А нееет, вон какие умные и остроумные мысли толкаешь.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > gosproektikabinet 1 марта 2017, 23:08

      Скажи как мужик, ты являешься болельщиком какого-нибудь футбольного клуба в России?

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > gosproektikabinet 2 марта 2017, 14:05

      Редкое ты ЖИВОТНОЕ

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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 1 марта 2017, 22:17

      Ну если честно посмотрел я игру. Не очень понравилось. Повезло что Тосно слабый соперник. При тактике с 5 защитниками, оба крайних должны бегать вперед, играть как Валенсия из МЮ. а у нас только Янбаев бегал. Еще нужно шлифовать. ДА и командная игра. ПЛохо играем в пас, теряем постоянно во время передач. А так всех с победой!!!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Armagiddon 1 марта 2017, 22:27

      Тосно ни фига не слабый... это бред полнейший.. они в этом сезоне в ФНЛ очень сильно идут... 2 раза обыграли Динамо, лидера турнира, очень много забивают и мало пропускают... Валенсия не удачное сравнение! у нас на флангах были оба игрока защитники, а он переделаный защиник из правого вингера поэтому он так сильно на атаку нацелен

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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2017, 21:35

      Тосно, робко очень.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2017, 21:33

      Ну теперь остается надеяться что в финале будут играть Рубин и Локо. Нам в ЛЕ нужен боец, который будет приносить очки, как в собственную копилку так и в копилку России!!!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Сильвербой 1 марта 2017, 22:24

      Тоже об этом постоянно думаю))

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Сильвербой 2 марта 2017, 04:00

      Так и должно быть, так и будет

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