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  • Игроки «Зенита» получили по миллиону долларов за чемпионство в 2007 году

Игроки «Зенита» получили по миллиону долларов за чемпионство в 2007 году

1 марта 2017, 18:20
4

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о премиальных, которые были выплачены игрокам сине-бело-голубых во времена его работы в петербургском клубе. По его словам, футболисты получили по миллиону долларов за первое место в чемпионате России 2007 года.

– Вы получали премиальные в «Зените»?

– Да. Например, за Кубок УЕФА, за победу в чемпионате.

– Какую сумму?

– Хорошую.

– Если брать Кубок УЕФА – больше 100 тысяч евро?

– Да.

– У игроков было меньше?

– Нет, у них у самих выходило отлично. За победу в чемпионате в 2007-м – миллион долларов на каждого. Плюс они получали деньги и за победы в течение чемпионата.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (4)
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himik2-62
1488385941
мелочь а приятно
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Garrincha58
1488386170
Так хоть тогда играли, а сейчас у них зарплаты на порядок больше, а игры никакой
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serginho8
1488386429
лимит всему вина, не было лимитла были титулы
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neveldomha
1488438762
Дык это когда было.
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