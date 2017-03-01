Игроки «Зенита» получили по миллиону долларов за чемпионство в 2007 году

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о премиальных, которые были выплачены игрокам сине-бело-голубых во времена его работы в петербургском клубе. По его словам, футболисты получили по миллиону долларов за первое место в чемпионате России 2007 года.

– Вы получали премиальные в «Зените»?

– Да. Например, за Кубок УЕФА, за победу в чемпионате.

– Какую сумму?

– Хорошую.

– Если брать Кубок УЕФА – больше 100 тысяч евро?

– Да.

– У игроков было меньше?

– Нет, у них у самих выходило отлично. За победу в чемпионате в 2007-м – миллион долларов на каждого. Плюс они получали деньги и за победы в течение чемпионата.