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    Игроки «Зенита» получили по миллиону долларов за чемпионство в 2007 году

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о премиальных, которые были выплачены игрокам сине-бело-голубых во времена его работы в петербургском клубе. По его словам, футболисты получили по миллиону долларов за первое место в чемпионате России 2007 года.

    – Вы получали премиальные в «Зените»?

    – Да. Например, за Кубок УЕФА, за победу в чемпионате.

    – Какую сумму?

    – Хорошую.

    – Если брать Кубок УЕФА – больше 100 тысяч евро?

    – Да.

    – У игроков было меньше?

    – Нет, у них у самих выходило отлично. За победу в чемпионате в 2007-м – миллион долларов на каждого. Плюс они получали деньги и за победы в течение чемпионата.

    Источник: Eurosport.ru

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    01.03.2017 18:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4844

      neveldomha 2 марта 2017, 10:12

      Дык это когда было.

      0
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      Рейтинг: +122

      serginho8 1 марта 2017, 19:40

      лимит всему вина, не было лимитла были титулы

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2017, 19:36

      Так хоть тогда играли, а сейчас у них зарплаты на порядок больше, а игры никакой

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 1 марта 2017, 19:32

      мелочь а приятно

      2
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