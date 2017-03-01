«Локомотив» поспорит за выход в полуфинал Кубка России с одним из лидеров ФНЛ

В первый весенний день 2017 года «Локомотив» на своем поле примет «Тосно» в рамках матча 1/4 финала Кубка России. В предыдущих стадиях турнира железнодорожники победили «Химки» и «Крылья Советов», тогда как «Тосно», имеющий хорошие шансы в этом сезоне пробиться в Премьер-лигу, оказался сильнее тульского «Арсенала» и московского «Динамо».

Ранее стало известно, что на встрече будет присутствовать скаут «Манчестер Юнайтед».

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Тосно». Начало в 19:30 по московскому времени, не пропустите!

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