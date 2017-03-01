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    «Локомотив» поспорит за выход в полуфинал Кубка России с одним из лидеров ФНЛ

    В первый весенний день 2017 года «Локомотив» на своем поле примет «Тосно» в рамках матча 1/4 финала Кубка России. В предыдущих стадиях турнира железнодорожники победили «Химки» и «Крылья Советов», тогда как «Тосно», имеющий хорошие шансы в этом сезоне пробиться в Премьер-лигу, оказался сильнее тульского «Арсенала» и московского «Динамо».

    Ранее стало известно, что на встрече будет присутствовать скаут «Манчестер Юнайтед».

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Тосно». Начало в 19:30 по московскому времени, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 18:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -186

      Protosser 1 марта 2017, 19:51

      Мастера заголовков вносят интригу)
      "одним из лидеров ФНЛ"..

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 1 марта 2017, 19:19

      Локо 2-0 Тосно

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 марта 2017, 19:17

      Пусть победит сильнейший))

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 1 марта 2017, 18:34

      Тосно выиграет.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 марта 2017, 17:13

      Тосно крепкая команда,надеюсь на зрелище.Что до паровоза,то мне кажется он еще не набрал ход.

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 1 марта 2017, 16:53

      Вперед локо!!!

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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 1 марта 2017, 16:11

      удачи

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 1 марта 2017, 15:38

      единственный шанс на еврокубки для ЛОКО и Рубина.

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > sergey_86-76 1 марта 2017, 19:29

      все верно

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