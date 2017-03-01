Гинер должен вернуть 100 миллионов Альфа-банку

Московский городской суд признал законным взыскание 100 миллионов долларов с президента ЦСКА Евгения Гинера в пользу Альфа-банка.

«Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

Таким образом, данное решение о взыскании задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.