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    Гинер должен вернуть 100 миллионов Альфа-банку

    Московский городской суд признал законным взыскание 100 миллионов долларов с президента ЦСКА Евгения Гинера в пользу Альфа-банка.

    «Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

    Таким образом, данное решение о взыскании задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

    Источник: Р-Спорт

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    01.03.2017 11:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 1 марта 2017, 15:17

      Гинер сам сказал - "Проблем с деньгами нет" . Отсюда вывод - долг будет заплачен в срок.

      1
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      Рейтинг: +40

      amg063 1 марта 2017, 14:15

      Игроков по кредитке покупал)

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 > amg063 1 марта 2017, 17:36

      )

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 1 марта 2017, 14:03

      Жидяра хитрожопый.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > maior-60 1 марта 2017, 16:37

      чья бы свинья мычала

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      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 1 марта 2017, 13:45

      ничего отобьёт со временем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 1 марта 2017, 13:39

      Гинер то не все купил.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 1 марта 2017, 13:20

      взбесила меня новость вчерашняя про ВЭБ-Арену...
      Стоимость постройки со всеми разрешениями и прочим - 350 млн. долларов. Вэб инвестировал из них 241 лям...
      Кто-то еще понимает, с чем связана новая пенсионная реформа?? ВЭБ - это наш любимый ПФР. Накопительную заморозили, деньги пенсионные ушли в ВЭБ на стройку стадиона??? класс. Меня должны будт бесплатно пускать на стадион. Один фиг, такая стройка не окупится, проводи ты там концерты хоть раз в неделю.
      *овно, а не инвестиция. Стадион конечно хороший, все дела... Но какая в этом выгода? при курсе в 60 рублей за доллар - ВЭБ инвестировал 14,5 миллиардов рублей?

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > LokoGoGo 1 марта 2017, 13:51

      Это титульная инвестиция, не думай лучше над этим.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > LokoGoGo 1 марта 2017, 14:04

      Все эти мега оььекты, строятся не для того, что бы они окупились. Прибыль( в том числе и за счет пенсионных денег) получают те кто строят(сплошь свои люди). Олимпиада, кредитовал ВЭБ, потом кредиты не вернули и его докапитализировали за счет бюджета и ПН. Туда же отнеси дороги(самые дорогие в мире), туда же газопроводы( Северный Поток до сих пор наполовину пустой) Они никогда не окупятся, но прибыль "кто надо" получит.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > kykyi 1 марта 2017, 14:14

      вот и я про этих кто-то...

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Snek 1 марта 2017, 14:14

      очередной способ повыводить бабки

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      Рейтинг: +186

      KROFF > kykyi 1 марта 2017, 19:24

      А "Южный поток", что уже полный?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > KROFF 1 марта 2017, 19:28

      Нет конечно и "Сила Сибири" будет убыточным, просто устал стучать по клаве.

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 1 марта 2017, 13:09

      Президент "Альфа-банка" Петр Авен болельщик Спартака. Совпадение?

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 1 марта 2017, 12:58

      посадить его надо

      4
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > спартак спартаков1 1 марта 2017, 13:03

      согласен

      1
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      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > спартак спартаков1 1 марта 2017, 21:22

      За что? За то что он был поручителем?

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 марта 2017, 12:38

      И ни пфеннинга меньше!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 марта 2017, 12:06

      Название стадиона ВЭБу продали - щас за эти деньги долг погасится. Гинер не может - ВЭБ поможет!))

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Lester84 1 марта 2017, 13:18

      Название продали, что бы кредит на строительство погасить, а эти он будет из своего кармана платить... Хотя конюшне от этого не легче )))

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > ufos73 1 марта 2017, 21:22

      Даже сложнее

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