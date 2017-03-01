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Гинер должен вернуть 100 миллионов Альфа-банку

1 марта 2017, 11:55
24

Московский городской суд признал законным взыскание 100 миллионов долларов с президента ЦСКА Евгения Гинера в пользу Альфа-банка.

«Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

Таким образом, данное решение о взыскании задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (24)
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Lester84
1488359189
Название стадиона ВЭБу продали - щас за эти деньги долг погасится. Гинер не может - ВЭБ поможет!))
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Tostao
1488361114
И ни пфеннинга меньше!
Ответить
спартак спартаков1
1488362328
посадить его надо
Ответить
Футболозавр Рекс
1488362983
Президент "Альфа-банка" Петр Авен болельщик Спартака. Совпадение?
Ответить
LokoGoGo
1488363634
взбесила меня новость вчерашняя про ВЭБ-Арену... Стоимость постройки со всеми разрешениями и прочим - 350 млн. долларов. Вэб инвестировал из них 241 лям... Кто-то еще понимает, с чем связана новая пенсионная реформа?? ВЭБ - это наш любимый ПФР. Накопительную заморозили, деньги пенсионные ушли в ВЭБ на стройку стадиона??? класс. Меня должны будт бесплатно пускать на стадион. Один фиг, такая стройка не окупится, проводи ты там концерты хоть раз в неделю. *овно, а не инвестиция. Стадион конечно хороший, все дела... Но какая в этом выгода? при курсе в 60 рублей за доллар - ВЭБ инвестировал 14,5 миллиардов рублей?
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Loko_Roma
1488364759
Гинер то не все купил.
Ответить
сергей николаевич
1488365108
ничего отобьёт со временем
Ответить
maior-60
1488366228
Жидяра хитрожопый.
Ответить
amg063
1488366926
Игроков по кредитке покупал)
Ответить
СЛАВА 81
1488370665
Гинер сам сказал - "Проблем с деньгами нет" . Отсюда вывод - долг будет заплачен в срок.
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