«Челси» готов заплатить «Ювентусу» за Бонуччи 42 миллиона

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, руководство лондонского клуба во время летнего трансферного окна готово заплатить за 29-летнего итальянца 42 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что Бонуччи конфликтует с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Ювентус» в Серии А 20 матчей, в которых забил один гол. За туринский клуб Бонуччи выступает с 2010 года, действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.