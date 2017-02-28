Агент: «Игроки «Зенита» не любят и не понимают Луческу»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, рассказал о взаимоотношениях между игроками «Зенита» и главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу. По словам Муминова, футболисты петербургской команды не любят румынского специалиста.

«Футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него. Они сейчас играют за город, за «Зенит», за болельщиков. И тут я не разделяю – об иностранцах мы говорим или о русских.

Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного», – сказал Муминов.

Напомним, что «Зенит» под руководством Луческу вылетел из 1/16 финала Лиги Европы, а в чемпионате России занимает второе место, отставая от «Спартака» на пять очков.