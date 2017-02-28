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Агент: «Игроки «Зенита» не любят и не понимают Луческу»

28 февраля 2017, 11:54
47

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, рассказал о взаимоотношениях между игроками «Зенита» и главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу. По словам Муминова, футболисты петербургской команды не любят румынского специалиста.

«Футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него. Они сейчас играют за город, за «Зенит», за болельщиков. И тут я не разделяю – об иностранцах мы говорим или о русских.

Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного», – сказал Муминов.

Напомним, что «Зенит» под руководством Луческу вылетел из 1/16 финала Лиги Европы, а в чемпионате России занимает второе место, отставая от «Спартака» на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (47)
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and4ever86
1488272143
Они не любят друг друга, а зенит не любит вся страна. Вот такие дела.
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turist82
1488273166
Дзюба судя по всему там братьев по разуму нашел... оборзевшие скоты с раздутым ЧСВ до небес...
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Zenit & MU
1488274350
Надо разогнать всех зажравшихся иностранцев, вызвать молодежь и они будут рвать и метать. И 100% никаких недовольств главным тренером не будет!!! Уже накипело, хоть я и болельщик Зенита!!!
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serppion
1488278279
Зенит последнее время напоминает зажравшегося мальчика-мажора. Бюджет у него - любой клуб позавидует. Стадион отгрохали - распиленного бабла прапраправнукам хватит. Собрали вместе кальянщиков и бузотеров. И, как в насмешку болельщикам, выбрали капитанишку.
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VVM1964
1488279486
ТЬФУ , БОЛОТО , ОНО И ЕСТЬ БОЛОТО , ВОТ И ЛУЧЕСКУ ЗАВЯЗ , СКОРО УТОПЯТ .
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polt
1488283486
Нелюбовь к Спалетти, Вилаш-Боашу, Луческу...Кто следующий? Зажратые моральные уроды, а не команда. На уме только деньги. " Они сейчас играют за город, за «Зенит», за болельщиков."-да плевать им на это все, отсутствует у этих ублюдков, не любящих Луческу, настоящий профессионализм. Правда есть единичные исключения из старой гвардии. Перспективы у Зенита в нынешнем виде никакой. Ломать надо все кардинально, начиная с Миллера.
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nik55
1488284537
есть на кого все свалить
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yorgenbarenz
1488285152
В ЦСКА надо Луческу.С конями он поладит...,гм.
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Argon
1488290785
Одолей Зенит Андерлехт, разговоры бы были на другую тему. А т.к. булки расслабили в матче раньше времени, появляются всякие версии о тренерах, футболистах, взаимоотношениях и пр.
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Каратель помойников
1488298180
старый цыган просто разводит бомжатню на бабло,как цыганки на вокзале,возьмёт своё-и в кусты
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