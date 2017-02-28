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  • Президент РФПЛ: «Ситуация с «Томью» отрицательно сказывается на имидже чемпионата»

Президент РФПЛ: «Ситуация с «Томью» отрицательно сказывается на имидже чемпионата»

28 февраля 2017, 09:17
3

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что ситуация с финансовыми проблемами, возникшая в «Томи», сильно бьет по имиджу чемпионата. Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром нефть» заплатил томскому клубу 200 миллионов рублей.

«Спасибо спонсорам клуба, региону, игрокам за то, что клуб не снимается, продолжает бороться с молодыми игроками и, думаю, кое-кому еще жизнь попортит. За 15 лет в лиге не было такого, чтобы клуб снимался из-за финансовых проблем в ходе чемпионата, и это, конечно, очень неприглядная ситуация с точки зрения имиджа.

В первой и второй лигах есть много клубов, которые, представляя регион, играют на своем уровне и делают это достойно. Они не ставят сиюминутные цели, не показывают завышенных амбиций, они знают, на что они способны с точки зрения финансов и играют на своем уровне. Поэтому клубам, особенно тем, кто собирается повышаться в классе, нужно внимательнее подходить к этим вопросам. Я говорю о стабильности, о том, чтобы не ставить сиюминутных целей на текущий сезон, чтобы игроки потом не бегали по палатам по разрешению споров.

Имеет ли лига право потребовать компенсацию с томского клуба? К сожалению, такого нет. Единственное, что мы можем, это высказать озабоченность лиги поведением того или иного члена. Все деньги, которые зарабатываются – а они не такие большие – от телевидения, от спонсоров, мы распределяем между клубами. Но наказать суммой, штрафовать за то, например, что клуб плохо играет или влияет на ход чемпионата, мы пока не можем, хотя, возможно, это и было бы одним из рычагов влияния на те процессы, которые происходят в клубах», – сказал Прядкин.

«Томь» после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место с девятью очками.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Томь Прядкин Сергей
Комментарии (3)
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vladimir-7
1488263389
А сама РФПЛ сколько выделила Томи денег? РФПЛ занимается только сбором и распределением денег?
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Nerlinger
1488263783
а кроме Томи других таких клубов больше нет!!!
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