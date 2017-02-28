Роббен не хочет быть капитаном «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен дал понять, что не намерен становиться капитаном мюнхенской команды.

Стоит отметить, что капитанская повязка будет свободна по окончании этого сезона в связи с завершением карьеры Филиппа Лама.

«Всегда готов к этому и считаю, что могу быть достойным капитаном. Но если бы я надел капитанскую повязку в «Баварии», то это продлилось бы лишь один сезон или немного дольше», – сказал голландец.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Роббен забил восемь голов и сделал три результативные передачи в 16 матчах.